 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,83
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action d'Axon poursuit sa chute alors que les tarifs douaniers pèsent sur le bénéfice trimestriel du fabricant de Taser
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aatreyee Dasgupta

Les actions d'Axon Enterprise AXON.O ont glissé de 19% dans les échanges avant bourse mercredi, un jour après que le fabricant de Taser a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre en raison des coûts plus élevés des droits de douane américains.

Les actions de la société Axon, basée en Arizona, ont chuté de près de 21 % après les heures de marché mardi, à la suite de ces résultats.

La société fournit également des caméras corporelles de police aux États-Unis et des systèmes de drones aux forces de l'ordre en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

"C'est le premier trimestre au cours duquel les droits de douane ont eu un impact sur un trimestre entier. Ainsi, lorsque nous regardons la baisse d'une année sur l'autre, elle est réellement attribuable aux tarifs douaniers", a déclaré la directrice financière Brittany Bagley lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Axon achète des composants auprès de fournisseurs aux États-Unis, à Taïwan, au Mexique, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande et en République de Corée, selon son dernier rapport annuel.

"Bien que nous reconnaissions l'appréhension des investisseurs, en particulier compte tenu de la valorisation, nous pensons que ces inquiétudes sont probablement exagérées", a déclaré l'analyste Joseph Cardoso dans une note de recherche sur les actions de J.P. Morgan mercredi.

"Nous ne voyons pas de ralentissement ou d'inquiétudes fondamentales et nous profiterions de la faiblesse pour augmenter nos positions", ont déclaré les analystes de TD Cowen Global Research , également mercredi.

Sur une base ajustée, Axon a gagné 1,17 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 1,52 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Mais le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande dans tous les segments. Axon a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 2,74 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,65 à 2,73 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté de près de 19 % depuis le début de l'année, à la clôture de mardi.

Valeurs associées

AXON ENTERPRISE
706,1300 USD NASDAQ -2,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
    information fournie par The Conversation 05.11.2025 14:35 

    Le président russe Vladimir Poutine, vêtu d'un uniforme militaire, a annoncé le 26 octobre 2025 que la Russie avait testé avec succès un missile à propulsion nucléaire. Si cette information est avérée, une telle arme pourrait conférer à la Russie une capacité militaire ... Lire la suite

  • SYCOMORE AM
    Syconvictions du mois d’octobre 2025
    information fournie par Sycomore AM 05.11.2025 14:29 

    Aux Etats-Unis, les divergences entre Donald Trump et Jerome Powell semblent être mises de côté après Jackson Hole. Le shutdown n'a même pas été pris en compte par les marchés. Dans ce cadre, nous restons avec une exposition autour du point d'équilibre dans nos ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    McDonald's: bénéfice net inférieur aux attentes au 3T, affecté par la restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 14:26 

    La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au troisième trimestre, affecté par une charge de près de quarante millions de dollars quasi- intégralement liée au plan d'entreprise du groupe. Le chiffre ... Lire la suite

  • Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    information fournie par Ecorama 05.11.2025 14:10 

    La Réserve fédérale américaine vient d’annoncer la fin de son resserrement quantitatif (QT), soit le dégonflement de son bilan. Une décision qui aurait dû détendre les taux souverains à 10 ans… mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Décryptage avec Pierre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank