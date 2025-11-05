L'action d'Axon poursuit sa chute alors que les tarifs douaniers pèsent sur le bénéfice trimestriel du fabricant de Taser

Les actions d'Axon Enterprise AXON.O ont glissé de 19% dans les échanges avant bourse mercredi, un jour après que le fabricant de Taser a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre en raison des coûts plus élevés des droits de douane américains.

Les actions de la société Axon, basée en Arizona, ont chuté de près de 21 % après les heures de marché mardi, à la suite de ces résultats.

La société fournit également des caméras corporelles de police aux États-Unis et des systèmes de drones aux forces de l'ordre en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

"C'est le premier trimestre au cours duquel les droits de douane ont eu un impact sur un trimestre entier. Ainsi, lorsque nous regardons la baisse d'une année sur l'autre, elle est réellement attribuable aux tarifs douaniers", a déclaré la directrice financière Brittany Bagley lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Axon achète des composants auprès de fournisseurs aux États-Unis, à Taïwan, au Mexique, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande et en République de Corée, selon son dernier rapport annuel.

"Bien que nous reconnaissions l'appréhension des investisseurs, en particulier compte tenu de la valorisation, nous pensons que ces inquiétudes sont probablement exagérées", a déclaré l'analyste Joseph Cardoso dans une note de recherche sur les actions de J.P. Morgan mercredi.

"Nous ne voyons pas de ralentissement ou d'inquiétudes fondamentales et nous profiterions de la faiblesse pour augmenter nos positions", ont déclaré les analystes de TD Cowen Global Research , également mercredi.

Sur une base ajustée, Axon a gagné 1,17 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 1,52 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Mais le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande dans tous les segments. Axon a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 2,74 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,65 à 2,73 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté de près de 19 % depuis le début de l'année, à la clôture de mardi.