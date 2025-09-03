L'action d'Alphabet bondit après qu'un tribunal l'a épargné d'un démantèlement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et de la valeur de marché au paragraphe 1, ajout de détails et de commentaires d'analystes aux paragraphes 12 et 15) par Akash Sriram et Rashika Singh

Les actions d'Alphabet ont bondi de plus de 6 % dans les échanges avant bourse mercredi après qu'un juge américain se soit prononcé contre la scission de la société mère Google, éliminant ainsi un obstacle réglementaire majeur et la mettant sur la bonne voie pour ajouter plus de 160 milliards de dollars à sa valeur de marché.

La décision rendue mardi par le juge Amit Mehta permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec des fabricants d'appareils et des développeurs de navigateurs.

Elle permet toutefois à Google de continuer à verser des paiements à des partenaires tels qu'Apple AAPL.O pour qu'ils utilisent son moteur de recherche. Les actions du fabricant de l'iPhone étaient en hausse de 3,7 % avant la cloche.

"Ce résultat élimine un obstacle juridique important et indique que le tribunal est disposé à appliquer des solutions pragmatiques plutôt que des tactiques de terre brûlée", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de près de 11,7 % cette année, dépassant légèrement l'indice S&P 500 .SPX , mais talonnant leurs homologues du secteur des grandes technologies, Meta META.O et Microsoft MSFT.O .

La décision préserve la capacité d'Alphabet à approfondir son partenariat avec Apple et à intégrer potentiellement son IA Gemini dans les futurs iPhones, selon les analystes.

"Pour Apple, cette nouvelle semble lui permettre d'économiser plus de 20 milliards de dollars sur le segment des services. En bref, c'est exactement ce que le médecin a ordonné puisque les services sont tout ce qui compte pour le multiple", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté qu'Apple était en pourparlers préliminaires pour utiliser Gemini AI afin d'étayer un assistant vocal Siri remanié sur ses appareils.

Le gouvernement américain a intenté un procès à Google en 2020, alléguant qu'il maintenait illégalement un monopole dans le domaine de la recherche en concluant des accords d'exclusion avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs.

Les actions d'Alphabet se négocient à 20,3 fois les prévisions de bénéfices, ce qui représente une décote par rapport aux autres actions des "Sept Magnifiques" et à l'indice S&P 500 .SPX .

REMISE EN CAUSE DE LA POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHÉ DE LA RECHERCHE

Le ministère de la justice a déclaré que les mesures correctives permettraient d'ouvrir le marché des services de recherche et de protéger la concurrence de la GenAI.

Le juge Mehta a statué l'année dernière que Google avait violé les lois concurrence, mais il a refusé d'ordonner une rupture mardi, citant la montée en puissance d'outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT en tant que concurrence émergente.

Google doit partager certaines données d'index de recherche et d'interaction avec ses concurrents, selon le jugement, ce qui peut aider les rivaux de l'IA à construire et à améliorer les chatbots et les outils de recherche concurrents.

Malgré cela, l'envergure de Google et son avance en matière de données restent redoutables, selon les analystes.

"L'ordonnance exige un partage de données limité dans sa portée, d'une manière qui, selon nous, ne peut que marginalement stimuler la concurrence des services d'IA génératifs", a déclaré Nick Rodelli, analyste juridique à l'analyse de Washington de CFRA Research.