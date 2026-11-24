Sophie Boissard, la directrice générale de Clariane. (Crédit: / Clariane)

Clariane CLARI.PA bondit en Bourse mardi, porté par le lancement d'une OPA amicale par le gestionnaire d'actifs HLD Europe, l e prix proposé de 4,60 euros par action offrant une prime de 38,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action du groupe français de maisons de retraite .

À Paris, vers 09h35 GMT, le titre Clariane s'envole de 37,1% à 4,56 euros, se hissant en tête de l'indice SBF 120 .SBF120 , et est en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis son introduction en Bourse.

L'opération s'inscrit dans un projet d'action de concert avec Crédit Agricole Assurances (CAA) CAGR.PA visant à constituer un bloc de contrôle représentant environ 53% du capital du gestionnaire français de maisons de retraite, expliquent HLD et Clariane dans deux communiqués distincts.

"Malgré une bonne dynamique opérationnelle et un bilan stabilisé, grâce au travail de la direction générale et des équipes de Clariane, la société évolue dans un environnement économique français durablement dégradé, marqué notamment par la situation des finances publiques et la hausse des taux d'intérêt", déclare HLD dans son communiqué.

Le prix proposé, payable en numéraire, représente également des primes de 38,7% et 28,0% sur les cours moyens pondérés par les volumes sur un mois et trois mois respectivement.

Clariane et HLD soulignent que le conseil d'administration de Clariane, sur recommandation d'un comité ad hoc, a accueilli favorablement à titre préliminaire l'opération envisagée.

Selon le communiqué de Clariane, HLD Europe et CAA réaffirment leur engagement de long terme ainsi que leur soutien au projet "Réussir Ensemble", au plan d'affaires 2025-2028, à la direction et à l'objectif de réduction de son endettement. Le projet d'offre permettrait de "renforcer et de stabiliser la base actionnariale de long terme" de la société.

Il est prévu par ailleurs qu'aucun dividende ne soit distribué au titre des exercices 2026, 2027 et 2028.

Le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers est envisagé au premier semestre 2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)