L'action ChronoScale progresse grâce à un accord de 7,5 milliards de dollars pour le déploiement d'infrastructures d'IA

** Le titre de ChronoScale CHRN.O , société spécialisée dans les infrastructures d'IA et le cloud computing, progresse de 2,7 % à 10 dollars en pré-ouverture

** CHRN annonce avoir remporté un contrat de déploiement d’infrastructures d’IA d’une valeur pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars sur six ans avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA, sans toutefois en révéler l’identité

** Elle forme un partenariat à parts égales avec le développeur de centres de données STN pour construire un campus dédié à l’IA à Odessa, au Texas

** La société basée à Menlo Park, en Californie, lève jusqu’à 750 millions de dollars par le biais d’une levée de fonds en actions et d’émissions d’actions privilégiées convertibles afin de financer la construction de son centre de données dédié à l’IA

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 12,7 % depuis le début de l'année