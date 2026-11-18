** Le titre de ChronoScale CHRN.O , société spécialisée dans les infrastructures d'IA et le cloud computing, progresse de 2,7 % à 10 dollars en pré-ouverture
** CHRN annonce avoir remporté un contrat de déploiement d’infrastructures d’IA d’une valeur pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars sur six ans avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA, sans toutefois en révéler l’identité
** Elle forme un partenariat à parts égales avec le développeur de centres de données STN pour construire un campus dédié à l’IA à Odessa, au Texas
** La société basée à Menlo Park, en Californie, lève jusqu’à 750 millions de dollars par le biais d’une levée de fonds en actions et d’émissions d’actions privilégiées convertibles afin de financer la construction de son centre de données dédié à l’IA
** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 12,7 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer