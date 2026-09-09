L'action Chime bondit de 10 % : l'accord avec Stride met la fintech sur la voie de l'obtention d'un agrément bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de graphiques, de détails sur les actifs et les agréments bancaires aux paragraphes 8 à 10, ainsi que d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5; mise à jour du titre)

par Manya Saini

L'action de Chime CHYM.O a bondi de 10 % avant l’ouverture de la Bourse mercredi, après que la société de fintech a accepté d’acquérir Stride pour 590 millions de dollars , obtenant ainsi un agrément bancaire qui lui permettra d’étendre ses activités de crédit.

Au cours des dernières années, Chime s’est imposée comme un concurrent majeur face aux géants bancaires traditionnels, grignotant leurs parts de marché grâce à des services financiers à faible coût accessibles via une application.

L’acquisition de Stride Bank, annoncée mardi en fin de journée, permettrait de pousser ce défi encore plus loin, en donnant à Chime davantage de contrôle sur ses opérations alors qu’elle s’aventure sur des marchés de produits et services dominés par les prêteurs traditionnels.

Les analystes de Wall Street ont salué cette opération. Piper Sandler a notamment indiqué qu’elle améliorerait la rentabilité unitaire de Chime tout en lui conférant un plus grand contrôle sur le développement de ses produits.

“Nous considérons cela comme une initiative audacieuse susceptible d’accélérer la croissance de sa part de marché de Chime”, ont écrit les analystes de William Blair dans une note.

LA COURSE AUX AGRÉMENTS BANCAIRES

Un nombre croissant de fintechs, de néobanques et de sociétés spécialisées dans les actifs numériques sollicitent des agréments bancaires afin d’étendre leur rôle au sein du système financier.

Stride, une banque agréée au niveau national, est le partenaire de Chime depuis plus de sept ans. La fintech a également revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

Chime prévoit de maintenir ses actifs en dessous de 10 milliards de dollars dans un avenir prévisible. Les analystes considèrent ce seuil comme essentiel, car il permet à l’entreprise de rester “exemptée de la loi Durbin”, ce qui signifie que Chime n’est pas soumise aux plafonds de frais sur les cartes de débit imposés aux banques en vertu de l’amendement Durbin de 2010.

“Devenir une banque à part entière devrait permettre à Chime de capter une part plus importante du portefeuille de ses clients, d’augmenter sa base de déposants directs et de consolider le fossé protecteur autour de sa plateforme”, ont écrit les analystes d’Evercore ISI.

Chime estime que cette opération générera plus de 100 millions de dollars de synergies nettes, grâce à la baisse des commissions versées aux banques partenaires, à l’élargissement de la gamme de produits de crédit et à une réduction significative du coût de financement. La finalisation de l’acquisition est prévue au cours du premier semestre 2027.

“Cette acquisition favorisera une innovation plus rapide en matière de produits, renforcera la confiance des membres, apportera un avantage structurel en termes de coûts et permettra un meilleur contrôle”, ont écrit les analystes de Wolfe Research.