L'action Adidas enregistre une chute record de 17 %, les résultats inférieurs aux attentes venant ternir la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Adidas table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre 9 % et 10 %

* Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires hors effets de change a progressé de 14 % pour s'établir à 6,74 milliards d'euros

* Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre, à 574 millions d'euros, est en deçà des attentes

* Le cours de l'action s'effondre de plus de 17 %, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée

(Ajout d'un graphique illustrant la chute record du cours de l'action, d'un commentaire des analystes de Citi au paragraphe 5 et de l'évolution du cours depuis le début de l'année au paragraphe 6) par Linda Pasquini

ADSGn.DE , les investisseurs ont sanctionné jeudi le fabricant allemand de vêtements de sport pour ses résultats inférieurs aux attentes, entraînant une chute record de 17 % de son cours, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à la demande pour ses vêtements rétro et à l'impulsion générée par la Coupe du monde de football.

Le résultat d'exploitation d'Adidas pour le trimestre a été inférieur aux estimations des analystes, la société ayant dépensé 30 % de plus en marketing qu'à la même période de l'année précédente en raison des campagnes liées au tournoi de la FIFA qui s'est achevé en juillet. "En termes absolus, le deuxième trimestre a été un bon trimestre, mais face à la vague croissante d’attentes liées à la Coupe du monde, cela va décevoir les investisseurs", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note adressée aux investisseurs, soulignant ces résultats inférieurs aux prévisions.

Les analystes de Citi ont déclaré que les ventes, bien qu’en hausse, restaient "bien en deçà" des espoirs des analystes, qui tablaient sur une croissance plus rapide. "Combiné à l’effet positif plus marqué de la Coupe du monde sur le chiffre d’affaires, cela risque de relancer le débat sur la pérennité de la croissance après la Coupe du monde", ont-ils indiqué dans une note.

L'action Adidas, qui connaissait une forte progression depuis avril, affiche désormais une baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année.

LA COUPE DU MONDE ET LES VÊTEMENTS RÉTRO STIMULENT LES VENTES

Alors que la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s'estompe progressivement, les investisseurs espèrent que la visibilité offerte par la Coupe du monde aidera Adidas à maintenir son élan commercial, alors que la marque lance de nouveaux modèles et cherche à garder une longueur d'avance sur ses concurrents, notamment son rival américain Nike.

"La croissance liée à la Coupe du monde a été d’ (…) accélérée par notre stratégie visant à accroître la disponibilité des produits dans l’intérêt de nos consommateurs et de nos partenaires détaillants, plutôt que d’optimiser les stocks", a déclaré le directeur général Bjorn Gulden dans un communiqué.

Adidas a sponsorisé au total 14 équipes nationales lors de la Coupe du monde de la FIFA qui s’est déroulée en juin, dont les finalistes, l’Argentine et l’Espagne.

La fréquentation des magasins Adidas aux États-Unis a bondi de 44,7 % en glissement annuel au cours de la semaine du 15 juin, première semaine complète de la phase de poules de la Coupe du monde, selon un rapport de Placer.ai, une société qui recueille des données sur la fréquentation.

ADIDAS REVISE À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR 2026

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9 % et 10 % hors effets de change, contre une prévision antérieure faisant état d’une croissance à un chiffre élevé.

Elle table toujours sur une hausse de son résultat d’exploitation à environ 2,3 milliards d’euros cette année, après que celui-ci a progressé de 5 % au cours de la période d’avril à juin pour atteindre 574 millions d’euros, tout en restant en deçà du consensus des analystes, qui s’établissait à 623 millions d’euros. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 14 % hors effets de change pour atteindre 6,74 milliards d'euros, dépassant les 6,63 milliards d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par la société .

Cette hausse s’explique par une croissance à deux chiffres dans toutes les régions, à l’exception de l’Europe, où les remises importantes pratiquées par de nombreux détaillants ont pesé sur les ventes de chaussures lifestyle, a indiqué l’entreprise. Dans un communiqué séparé, Adidas a annoncé avoir nommé Birgit Kretschmer pour succéder à Harm Ohlmeyer au poste de directeur financier à la fin de l’année, suite à la décision de ce dernier de ne pas prolonger son mandat actuel.