L'ACPR demande la suspension des dividendes pour les sociétés sous sa supervision

(AOF) - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) estime qu'il convient que les établissements de crédit et les sociétés de financement sous sa supervision s'abstiennent de distribuer des dividendes et d'effectuer des rachats d'actions destinés à rémunérer les actionnaires pendant la période de choc économique lié à la pandémie. Elle juge essentiel que ces établissements de crédit et les sociétés de financement conservent des fonds propres pour maintenir leur capacité à soutenir l'économie dans un contexte d'incertitude accrue causée par cette pandémie.

L'ACPR les invite donc à veiller, au moins jusqu'au 1 er octobre 2020, à ce qu'aucun dividende ne soit versé et qu'aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris pour les exercices 2019 et 2020. Elle les invite aussi à ce qu'aucun rachat d'actions destiné à rémunérer les actionnaires n'ait lieu.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ne seraient pas en mesure de surseoir au paiement de dividendes parce ce qu'ils se considèrent légalement tenus de le faire devraient immédiatement en expliquer les raisons à l'ACPR.

L'ACPR évaluera plus avant la situation économique et examinera si une nouvelle suspension des dividendes est souhaitable après le 1 er octobre 2020.