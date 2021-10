(AOF) - L’ACPR confirme la levée de sa recommandation sur les distributions (dividendes, rachats d’action, rémunérations variables), à compter d’aujourd’hui, en cohérence avec les décisions publiées par les autorités européennes en juillet et septembre. En effet, les dernières prévisions indiquant une reprise de l'activité économique et une réduction du fort degré d'incertitude qui régnait encore fin 2020, les autorités européennes ont confirmé en juillet (pour la Banque centrale européenne) et en septembre 2021 (pour l'ESRB) que leurs recommandations étaient levées à compter du 1er octobre 2021.