L'ACPR condamne une société de paiement pour blanchiment

(AOF) - L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a prononcé un blâme et sanction pécuniaire de 70 000 euros à l'encontre de la société de paiement Only Payment Services (OPS). Celle-ci fournissait "des services de paiement à une clientèle majoritairement non bancarisée et à faible niveau de revenus", précise l'ACPR, et a présenté "en 2018 une perte de 3,5 millions d'euros pour un produit net bancaire de 1,4 million d'euros". La sanction a été prononcée à la suite d'un contrôle chez OPS du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.