L'ACPR avertit contre l'utilisation frauduleuse de la dénomination Lloyds Bank PLC

(AOF) - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alerte le public sur de faux livrets d'épargne et contrats d'assurance vie proposés par des sites ou des personnes utilisant frauduleusement la dénomination de la société Lloyds Bank PLC, sise au Royaume-Uni et appartenant à Lloyds Banking Group. La société Lloyds Bank PLC, sise 25 Gresham Street à Londres (Royaume-Uni), agréée par la Financial Conduct Authority (FCA) sous le numéro 2065 et appartenant à Lloyds Banking Group, n'est pas autorisée à commercialiser ces produits en France.

" Attirées par des publicités diffusées sur Internet et annonçant des placements garantis à des taux attractifs, et supérieurs à ceux du marché (plus de 3%), les victimes ont été approchées par téléphone et par courriel après avoir sollicité des informations complémentaires sur ces produits " précise l'ACPR.

Si vous avez été victime de cette fraude, l'Autorité vous invite à déposer une plainte dans les meilleurs délais.