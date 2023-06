L'accord UE-Mercosur encore à un horizon lointain (source diplomatique française)

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) n'est pas près d'être signé, a estimé vendredi une source diplomatique française avant le déplacement du ministre délégué chargé du commerce extérieur au Brésil.

L'UE et le Mercosur ont conclu un accord commercial en 2019, après plus de vingt ans de négociations complexes, mais celui-ci n'a pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

"A ce stade, le compte n'y est pas. Il y a un très long travail à faire avec les pays du Mercosur sur le sujet", a déclaré cette source diplomatique lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

En avril en Espagne, Lula avait confié son espoir de parvenir à un accord dès cette année.

Cette source a précisé qu'Olivier Becht, qui se rend au Brésil lundi, mardi et mercredi, n'y allait "pas pour négocier" puisque les tractations se font au niveau européen. "Mais le sujet va ressortir" au cours d'échanges bilatéraux, a-t-il reconnu.

Le ministre délégué rencontrera notamment Geraldo Alckmin, vice-président et ministre du Développement, du Commerce et de l'Industrie ainsi que Maria Laura da Rocha, secrétaire générale du ministère des Relations extérieures.

La source diplomatique a rappelé qu'il ne s'agissait pas pour l'Union européenne de renégocier les termes de l'accord "mais de les compléter" pour y ajouter notamment davantage de conditions sur l'aspect environnemental.

La France redoute aussi la réaction de ses agriculteurs si l'accord était finalisé dès cette année, a récemment indiqué une source européenne notant que certains pays comme l'Espagne souhaitaient pourtant avancer sur le sujet.

Les agriculteurs européens --en particulier français -- redoutent en effet de voir affluer sur le marché européen davantage de denrées sud-américaines soumises à des standards de production moins exigeants. A la différence de l'UE, le Brésil n'a par exemple pas banni de l'alimentation animale les antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.

Olivier Becht va au Brésil comme au Chili "avec la volonté de renforcer" le partenariat stratégique avec ces deux pays, a par ailleurs souligné la même source diplomatique.

Il souhaite aussi donner un coup de pousse aux PME françaises pour leur faire accéder à de nouveaux marchés.

"Tant avec le Brésil que le Chili, on a un potentiel de croissance économique énorme car ce sont deux pays dans lesquels on est très bien ancré pour renforcer notre présence", a souligné cette source. "Mais on peut faire mieux sur notre capacité à envoyer sur le marché brésilien et chilien plus de PME".

Olivier Becht sera accompagné de responsables d'entreprises (Airbus Helicopters, Dassault System, Engie, Poma, Spare Parts 3D ou encore Thales).

Mardi, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna s'entretiendra, elle, avec son homologue brésilien Mauro Vieira, selon une autre source diplomatique. La première source avait fait part d'une rencontre lundi.

Catherine Colonna l'avait déjà rencontré en février lors de son déplacement au Brésil dans un effort pour relancer le partenariat stratégique entre la France et le Brésil.

Les relations diplomatiques entre la France et le Brésil s'étaient fortement dégradées sous l'ère Bolsonaro (2019-2022), en particulier en 2019 quand, exaspéré par les critiques sur les gigantesques incendies en Amazonie, le chef d'Etat d'extrême droite et deux de ses ministres avaient insulté le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte.

Le chef de l'Etat français envisage de se rendre lui aussi au Brésil cette année mais aucune date n'a été avancée.

