L'accord entre les États-Unis et l'Iran promet la fin de la guerre, mais son fonctionnement reste incertain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les dernières déclarations de Trump, la présence du ministre iranien des Affaires étrangères et du principal négociateur iranien à la cérémonie de signature, ainsi que celle d'un responsable maritime grec aux paragraphes 2, 4, 6, 7, 18, 20 et 23; ajout de liens hypertextes)

* L'accord doit être officiellement signé vendredi en Suisse

* Le programme nucléaire iranien fera l'objet de discussions ultérieures

* Les prix du pétrole chutent à leur plus bas niveau depuis trois mois

* Trump déclare qu'il n'était pas satisfait de la manière dont Israël a géré la situation au Liban

par Steve Holland, Parisa Hafezi et Maayan Lubell

ÉVIAN-LES-BAINS, France / DUBAÏ / JÉRUSALEM, 16 juin (Reuters) -D es doutes ont surgi autour de l'accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient , les transporteurs maritimes estimant qu'il faudrait des semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz, et des questions fondamentales restant sans réponse.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l'accord visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran était “conclu” et passait à une deuxième phase, bien que les détails n'aient pas encore été rendus publics et que les deux pays affirment qu'une trêve permanente reste à négocier. L'accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit d'Ormuz, que l'Iran bloque de facto depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février. Les négociateurs aborderaient des questions difficiles telles que l'avenir du programme nucléaire iranien au cours de la prochaine phase des pourparlers, qui, selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi, débuterait en Suisse vendredi après la signature officielle de l'accord-cadre. Deux autres questions que Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont utilisées pour justifier la guerre – mettre fin au soutien de l’Iran aux groupes armés régionaux agissant pour son compte et freiner son programme de missiles – ne devraient pas figurer à l’ordre du jour de ces négociations.

“Nous avons conclu notre accord avec l’Iran, et il devrait être couronné de succès; il passe à une deuxième phase, qui, je pense, sera en réalité plus facile”, a déclaré Trump aux journalistes lors d’un sommet du G7, le groupe des grandes puissances économiques.

Le vice-président JD Vance et le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, devraient assister à la signature officielle vendredi à Genève.

L'ACCORD FINAL N'A PAS ENCORE PRIS FORME

Les cours du pétrole ont chuté mardi à de nouveaux plus bas depuis trois mois, au lendemain d’une chute de près de 5% suite à l’annonce de l’accord, bien que les responsables du secteur affirment que la production de pétrole et de gaz au Moyen-Orient mettra des mois à se rétablir complètement.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a écrit lundi sur les réseaux sociaux que l'accord provisoire constituait une “étape importante” vers la fin des combats, mais a souligné qu'un accord final pour une trêve durable “n'avait pas encore pris forme”.

M. Vance a déclaré à CNN que le mémorandum signé était un “document très général”. Les détails seraient communiqués au cours des deux prochains jours, ont indiqué des responsables américains.

M. Vance a précisé qu’il comprenait “un ensemble très important de mesures d’allègement des sanctions” pour l’Iran. Il a ensuite déclaré à Fox News que M. Trump pourrait décider de rendre l’accord public avant vendredi.

Les deux parties restent sous pression après un conflit qui a fait au moins 7.000 morts, principalement en Iran et au Liban, et bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie. Cet accord expose l' Trump à des critiques au sein même de son propre parti, tandis que les dirigeants iraniens pourraient courir le risque de voir resurgir des manifestations s'ils ne parviennent pas à alléger les pressions économiques après une guerre destructrice. Les responsables américains et iraniens affirment que cet accord pourrait à terme apporter des avantages économiques substantiels à l'Iran en levant les sanctions et en débloquant les avoirs à l'étranger. Il pourrait également permettre la création d'un fonds de reconstruction de 300 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, financé par les États voisins du Golfe qui accueillent des bases militaires américaines et ont été touchés par les attaques iraniennes pendant la guerre.

Des responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que l'Iran devrait satisfaire aux exigences des États-Unis de ne jamais construire d'arme nucléaire et de cesser de soutenir des milices telles que le Hezbollah au Liban afin de bénéficier de ces avantages. Les responsables iraniens, qui ont toujours nié avoir l'intention de fabriquer une arme nucléaire, affirment qu'ils n'ont fait que de maigres concessions en acceptant de reprendre les discussions diplomatiques sur le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran , qui avaient été interrompues par la guerre.

PRUDENCE EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME Si le dernier accord pourrait lever l'étranglement de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, qui achemine normalement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, les transporteurs maritimes indiquent qu'un retour à la normale pourrait prendre des semaines. L'une des préoccupations est la présence éventuelle de mines dans le passage étroit entre l'Iran et Oman. Une opération de déminage approfondie “prendrait des semaines, voire des mois”, a déclaré mardi à Reuters un responsable de la société grecque de sécurité maritime Diaplous.

L'Iran a laissé entendre qu'il conserverait le contrôle du détroit avec Oman. Les États-Unis ont déclaré que le détroit serait ouvert sans péage pendant 60 jours et qu'ils s'attendaient à ce que cette disposition fasse partie d'un accord final. Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social que des navires chargés de pétrole commençaient à quitter le détroit, “empruntant l’“autoroute” du Sud”. Reuters a rapporté que l’armée américaine avait supervisé des dizaines de transferts secrets de pétrole de navire à navire afin de maintenir le flux des exportations énergétiques du Golfe.

INCERTITUDE AU LIBAN

Le conflit entre Israël, allié des États-Unis, et la milice du Hezbollah, alliée de l’Iran, au Liban, qui a déplacé 1,2 million de personnes, reste une autre source de complication.

L'Iran a déclaré que l'accord exigeait une cessation totale des hostilités dans la région, mais M. Netanyahu a affirmé qu'Israël maintiendrait ses forces dans le sud du Liban et se réserverait le droit de riposter aux attaques du Hezbollah. “L'Iran voulait que nous nous retirions, mais j'ai tenu bon”, a-t-il déclaré lundi. M. Trump a déclaré mardi qu'il n'était “pas satisfait” de la manière dont Israël s'était comporté au Liban alors qu'il tentait de parvenir à un accord avec l'Iran. Israël n'a pas participé directement aux pourparlers de paix avec l'Iran.

Un responsable américain a déclaré que le retrait israélien du Liban, envahi en mars après l’entrée en guerre du Hezbollah, ne constituait pas une condition de l’accord.

M. Araqchi a déclaré que les attaques israéliennes devaient cesser immédiatement.