L'accord de Meta ouvre un nouveau front dans la lutte mondiale contre les préjudices causés par les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les autorités de régulation australiennes estiment que l'accord de Meta montre que les entreprises peuvent protéger les jeunes utilisateurs

* Des études montrent que 80 % des mineurs australiens continuent d'utiliser les réseaux sociaux malgré l'interdiction

* Les Philippines sont en pourparlers avec Meta au sujet de l'exploitation des enfants et des escroqueries en ligne

* Un cabinet d'avocats australien étudie la possibilité d'un recours collectif contre Meta

par Byron Kaye et Karen Lema

La décision de Meta de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents aux États-Unis montre que les entreprises disposent d'outils pour mieux protéger les jeunes en ligne, ont déclaré jeudi les régulateurs australiens, alors que le pays est confronté à une application inégale des restrictions sur son territoire.

Le règlement de Meta, d'un montant pouvant atteindre 18 milliards de dollars META.O avec près de 50 États américains concernant les effets néfastes des réseaux sociaux sur les adolescents, a ouvert un nouveau front dans la lutte mondiale menée par les gouvernements pour protéger les enfants et freiner la dépendance à des plateformes telles que Facebook et Instagram.

Partout dans le monde, les gouvernements tentent de limiter l’accès des enfants aux contenus en ligne préjudiciables, comme en témoigne l’interdiction sans précédent instaurée en Australie à la fin de l’année dernière, qui interdit l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

La ministre australienne des Communications, Anika Wells, a déclaré que les entreprises de réseaux sociaux « disposent des outils nécessaires pour protéger les jeunes contre les fonctionnalités addictives de leurs plateformes, mais ont choisi de ne pas les utiliser ».

« C’est pourquoi l’Australie a pris une mesure pionnière au niveau mondial en fixant un âge minimum pour l’accès aux réseaux sociaux, et nous sommes fiers que plus de 20 pays se joignent à nous », a-t-elle ajouté dans un e-mail adressé à Reuters.

Meta a accepté de verser cette somme sur une période de dix ans et de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces plateformes pour rendre les enfants dépendants. Meta a nié toute faute en acceptant ce règlement.

Cet accord entraîne des changements radicaux sur les plateformes Facebook et Instagram de Meta, notamment l’imposition d’unelimitepar défautde deux heuresd’utilisation de ses applications pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

L’application de restrictions similaires en Australie a toutefois été inégale jusqu’à présent.

Les premières données suggèrent que la loi a été contournée en raison de la faiblesse des systèmes de vérification de l’âge, des études montrant que la plupart des adolescents australiens continuent d’accéder aux réseaux sociaux plusieurs mois après l’entrée en vigueur des restrictions.

Plusieurs études , notamment celles menées par l’autorité australienne de régulation de l’internet, ont montré que 80 % des mineurs étaient toujours présents sur les réseaux sociaux plusieurs mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre. Cela a incité les législateurs à doubler le montant maximal des amendes et à renforcer les pouvoirs de l’autorité de régulation.

Alors que les gouvernements du monde entier cherchent à restreindre l’accès aux réseaux sociaux, le ministre polonais des Affaires numériques a déclaré avoir demandé à la Commission européenne d’imposer une amende de 250 millions d’euros (291 millions de dollars) à Meta.

« J’appelle également Meta à mettre immédiatement en place des outils efficaces pour éliminer les arnaques, la publicité mensongère et la promotion d’applications illégales », a déclaré Krzysztof Gawkowski sur X.

En Asie, des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines cherchent également à limiter l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants.

En Corée du Sud, l’autorité de régulation des médias a déclaré que les mesures de Meta devraient s’appliquer aux jeunes utilisateurs du monde entier, et non pas uniquement sur des marchés spécifiques.

Henry Aguda, secrétaire du ministère philippin des Technologies de l’information et de la communication, a déclaré qu’il espérait que cet accord avec Meta « dynamisera mes discussions avec Meta ce matin ici à Singapour, à leur siège social ».

M. Aguda rencontre des responsables de Meta pour discuter de questions telles que les abus et l’exploitation sexuels des enfants en ligne,les contenus pédopornographiques, les escroqueries financières ciblant les Philippins et la séduction en ligne de mineurs.

Aux États-Unis, les entreprises de réseaux sociaux font toujours l’objet de milliers de poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d’État, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités gouvernementales qui leur reprochent d’avoir sciemment cherché à rendre les enfants dépendants et d’avoir provoqué une crise de santé mentale entraînant des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide.

Le cabinet d'avocats australien Shine Lawyers, spécialisé dans les recours collectifs, a déclaré être en pourparlers avec Mark Lanier, un avocat ayant travaillé sur l'action intentée en Californie contre Meta, au sujet d'une éventuelle action similaire.

« Depuis des années, les familles se demandent si des mesures suffisantes ont été prises pour protéger les enfants contre les fonctionnalités des plateformes conçues pour maximiser l’engagement », a déclaré Craig Allsopp, responsable des recours collectifs chez Shine Lawyers.

« Nous examinons actuellement si des problèmes juridiques similaires se posent en Australie, notamment si les enfants et les familles australiens pourraient avoir des recours liés à la conception, au fonctionnement et à la promotion des plateformes de réseaux sociaux. Si des familles australiennes ont été touchées, elles méritent des réponses. »