Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accord de gouvernement entériné en Irlande Reuters • 26/06/2020 à 22:38









DUBLIN, 26 juin (Reuters) - Les deux grands partis de centre droit et les écologistes du Parti Vert ont entériné vendredi leur accord de coalition en Irlande, permettant la formation d'un gouvernement après quatre mois d'impasse politique à la suite de législatives serrées. Les militants des trois formations ont approuvé l'accord de coalition pour lequel les Verts, en position de force pour permettre au gouvernement de disposer d'une majorité parlementaire, ont obtenu divers engagements pour l'environnement, comme une accélération de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, l'arrêt de l'octroi de licences d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures ou encore un effort accru pour les transports publics. Le poste de Premier ministre reviendra dans un premier temps à Micheal Martin, chef de file du Fianna Fail. Il accomplira un demi-mandat avant de transmettre fin 2022 le pouvoir à Leo Varadkar, dirigeant du Fine Gael et Premier ministre sortant, pour la deuxième moitié du quinquennat. Ces deux partis qui se partagent le pouvoir depuis l'indépendance il y a un siècle vont ainsi pour la première fois gouverner ensemble. Ils ont été contraints de s'entendre après avoir été devancés lors des élections législatives de février par le Sinn Fein, arrivé en tête avec 24% des voix. L'ancienne branche politique de l'Armée républicaine irlandaise (Ira), qui se situe à gauche sur l'échiquier politique, incarnera ainsi la principale force d'opposition. (Padraic Halpin et Conor Humphries version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.