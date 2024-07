L'accord de fusion entre Paramount et Skydance braque les projecteurs sur les principaux studios hollywoodiens

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'accord entre Skydance Media et Paramount dans les paragraphes 1 à 3, ajoute des détails sur les studios, y compris Skydance Media, A24 Films et MGM Studios à partir du paragraphe 38) par Harshita Mary Varghese et Jaspreet Singh

L'accord de fusion entre Skydance Media et Paramount Global PARA.O met fin à une saga de plusieurs mois qui a connu suffisamment de rebondissements pour rivaliser avec un film hollywoodien, notamment un quasi-échec des négociations , un remaniement du conseil d'administration et une avalanche d'offres concurrentes .

Les sociétés ont convenu d'un processus en deux étapes, dans le cadre duquel Skydance et ses partenaires acquerront National Amusements, qui détient la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount, pour un montant de 2,4 milliards de dollars en espèces.

Skydance fusionnera ensuite avec Paramount, offrant 4,5 milliards de dollars en espèces ou en actions aux actionnaires et apportant 1,5 milliard de dollars supplémentaires à son bilan.

Voici les principaux studios d'Hollywood et leurs performances:

UNIVERSAL PICTURES

Universal Pictures, fondé en 1912 et détenu par le géant des médias Comcast CMCSA.O via sa filiale NBCUniversal, est l'un des plus grands studios de cinéma d'Hollywood.

Il possède des classiques tels que "Jurassic Park", "Fast and Furious" et "Minions" les "Dents de la mer" et "E.T. l'extraterrestre", qui sont devenus les films les plus rentables de tous les temps lors de leur sortie initiale, font également partie de la cinémathèque d'Universal.

La cinémathèque compte plus de 6 500 titres, selon son rapport annuel.

Universal a été classé numéro 1 au box-office mondial l'année dernière pour la première fois depuis 2015.

Universal Pictures et Focus Features, sous la bannière de Comcast, ont accumulé environ 1,94 milliard de dollars de recettes au box-office aux États-Unis et au Canada en 2023, selon le cabinet d'études Comscore.

L'année dernière, les recettes des salles se sont élevées à 2,08 milliards de dollars, selon le rapport annuel de la société, grâce à des succès importants comme l'épopée de Christopher Nolan "Oppenheimer" et l'aventure animée "The Super Mario Bros. Movie"

Universal a dominé cette année, grâce à "Oppenheimer", qui a remporté sept Oscars , dont celui du meilleur film.

PARAMOUNT PICTURES

Paramount Pictures PARA.O , considérée comme le joyau de Paramount Global, a attiré de nombreux prétendants au fil des ans.

Cependant, Shari Redstone, actionnaire majoritaire de la société grâce à sa participation dans la société mère National Amusements, s'est montrée réticente à se séparer du studio que son père, feu Sumner Redstone, avait acquis en 1994.

La bibliothèque du studio comprend plus de 1 000 titres, dont "Star Trek", "Le Parrain" et "Mission Impossible", avec des droits sur 2 500 films supplémentaires.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", avec Tom Cruise, est le film qui a rapporté le plus de recettes, soit 172,1 millions de dollars l'année dernière aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico, selon les données du Box Office Mojo d'IMDb.

L'année dernière, Paramount Pictures a réalisé 842,4 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada, selon les données de Comscore ().

Paramount, comme d'autres studios aux États-Unis, se remet des grèves de plusieurs mois des scénaristes et des acteurs d'Hollywood l'année dernière. Outre la faiblesse du marché de la publicité, les grèves ont pesé sur les bénéfices de la société, qui s'érodent.

LES STUDIOS WALT DISNEY

Walt Disney et son frère Roy Disney ont fondé "Disney Brothers Cartoon Studio" après avoir signé un contrat avec le distributeur M.J. Winkler pour des "Alice Comedies" en octobre 1923. Le studio a été rebaptisé Walt Disney Studios en 1926.

Sa collection de studios renommés comprend Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Lucasfilm, Marvel Studios, Searchlight Pictures et 20th Century Studios.

Disney est à l'origine de franchises cinématographiques populaires telles que "Avengers", "Guardians of the Galaxy", "Pirates des Caraïbes" et détient une collection de versions en prises de vue réelles de contes classiques tels que "Alice au pays des merveilles", "Maléfique", "Le Livre de la jungle", "La Belle et la Bête" et "Le Roi Lion"

Au 30 septembre de l'année dernière, la société avait sorti environ 1 100 longs métrages en prises de vue réelles et 100 longs métrages d'animation.

Selon Comscore, les recettes combinées des studios aux États-Unis et au Canada se sont élevées à 1,90 milliard de dollars en 2023, avec des succèstels que "Les Gardiens de la galaxie Vol. 3" et la comédie musicale "La Petite Sirène" en tête de liste.

WARNER BROS. MOTION PICTURE GROUP

Détenu par Warner Bros Discovery WBD.O , Warner Bros. Motion Picture Group comprend Warner Bros. Pictures, New Line Cinema et Warner Bros. Pictures Animation.

La société dispose d'une bibliothèque de 12 500 longs métrages comprenant des franchisestelles que "Wonder Woman", "Harry Potter" et "Batman"

Warner Bros. Pictures Animation a commencé son aventure avec les emblématiques "Looney Tunes" en 1930 et a produit des classiques tels que "Le Géant de fer", la franchise "The Lego Movie" et "Happy Feet"

Elle a fait les gros titres en 2023 avec l'aventure de la poupée féministe "Barbie", qui a dépassé le milliard de dollars en ventes de billets dans le monde entier.

Les récents films de la société, tels que "Dune: Part Two" a rapporté environ 711,8 millions de dollars au box-office mondial, selon Box Office Mojo.

Le studio s'est classé troisième l'année dernière pour les recettes au box-office aux États-Unis et au Canada, avec environ 1,43 milliard de dollars, selon Comscore.

SONY PICTURES ENTERTAINMENT

Sony Pictures Entertainment, une unité du groupe japonais Sony

6758.T , a été créée par l'achat de Columbia Pictures Entertainment () en 1989 pour un montant de 3,4 milliards de dollars.

Le Sony Pictures Motion Picture Group comprend plus de 3 500 titres de films à partir de mars 2023, dont 12 lauréats de l'Academy Award du meilleur film.

Il a produit certaines des franchises les plus célèbres de l'industrie, telles que "Jumanji", "Resident Evil", "Spider-Man", "Bad Boys" et "Men in Black".

L'année dernière, le studio a sorti son film tant attendu, "Gran Turismo® ", une adaptation de la franchise de course automobile à succès de Sony PlayStation du même nom.

Le film a rapporté plus de 44 millions de dollars au box-office national et plus de 122 millions de dollars au box-office mondial, selon Box Office Mojo.

Sony Pictures Entertainment et la société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N avaient exprimé leur intérêt pour l'acquisition de Paramount Global.

SKYDANCE MEDIA

Le studio indépendant basé à Santa Monica, en Californie, a été fondé en 2010 par David Ellison , fils du fondateur milliardaire d'Oracle, Larry Ellison.

En 2006, David Ellison a abandonné ses études pour financer "Flyboys", un film sur les pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale avec James Franco et Ellison. Le film a échoué et un autre projet, "Northern Lights", n'a pas pris son envol.

"Le nom Skydance vient de l'amour de David pour l'aviation", peut-on lire sur le site web. "True Grit" a été le premier long métrage de la société et areçu 10 nominations aux Oscars.

Le studio s'est fait connaître après s'être associé à Paramount Global et avoir coproduit"Top Gun: Maverick" et "Mission: Impossible".

Les films de Skydance ont rapporté plus de 8 milliards de dollars au box-office mondial, selon son site web.

A24 FILMS

Le studio indépendant A24, basé à New York, a été fondé par trois cadres cinématographiques, Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges, en 2012.

Le premier film produit et financé par A24, en collaboration avec Plan B Entertainment de Brad Pitt, a été "Moonlight", qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2017.

Une partie de son succès au box-office provient du genre horrifique, avec des films salués par la critique comme "Hereditary" et "Midsommar"

Le studio a rapporté 136,7 millions de dollars au box-office américain et canadien l'an dernier, selon les données de Comscore, grâce à des succès comme "Priscilla", un film sur la femme d'Elvis Presley.

A24 a obtenu 18 nominations aux Oscars pour six films en 2023. Le film " Everything Everywhere All at Once " du studio a remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film .

AMAZON MGM STUDIOS

Amazon.com AMZN.O a conclu un accord de 8,5 milliards de dollars pour racheter MGM en 2022, associant le célèbre réalisateur de "Rocky" et de "James Bond" au géant du commerce en ligne.

MGM a renforcé l'offre d'Amazon Prime Video avec plus de 4 000 titres de films.

L'année dernière, Amazon MGM Studios a généré un chiffre d 'affaires de plus de 275 millions de dollars, selon les données de Comscore.