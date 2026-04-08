 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran stimule la confiance des investisseurs
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:38

* Les contrats à terme du TSX en hausse de 2,2 %

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont bondi mercredi, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant soulagé les investisseurs, tandis que les prix de l'or ont atteint un sommet de près de trois semaines.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 étaient en hausse de 2,2% à 5:21 a.m. ET (9:21 a.m. GMT).

* Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de cessez-le-feu deux heures avant la date limite fixée par le président Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

* L'Iran a déclaré que les négociations avec les États-Unis commenceront le 10 avril à Islamabad, ajoutant que les pourparlers ne signifient pas la fin de la guerre , ont rapporté les médias d'État iraniens.

* Les prix du pétrole ont chuté, les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate américain

CLc1 oscillant autour de 95 dollars le baril. O/R

* L'or au comptant XAU= a augmenté de 2%, tandis que l'argent XAG= a gagné plus de 5%. GOL/

* L'indice boursier de référence .GSPTSE a clôturé à un plus haut de quatre semaines mardi, porté par des gains dans les actions des secteurs de l'énergie et des mines de métaux.

* Les investisseurs évalueront également le compte-rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée.

* Les résultats trimestriels du distributeur en alimentation North West Company NWC.TO et de l'entreprise de technologie aérospatiale et de défense Firan Technology FTG.TO sont prévus après la cloche.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

Argent
74,33 USD Six - Forex 1 -0,23%
FIRAN TECHNLGY G
20,620 CAD TSX -6,87%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NORTH WS VR&CVTG
55,360 CAD TSX -0,43%
Or
4 751,93 USD Six - Forex 1 +0,45%
Pétrole Brent
99,28 USD Ice Europ +2,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes utilisent une pelleteuse pour dégager les décombres sur le site d'une frappe aérienne israélienne la veille, dans le quartier de Tallet al-Khayyat, à Beyrouth, le 9 avril 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Moyen-Orient: Israël déterminé à frapper le Liban malgré la trêve
    information fournie par AFP 09.04.2026 16:37 

    Israël a martelé jeudi sa détermination à s'en prendre au Hezbollah et appelé à évacuer la banlieue sud de Beyrouth au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin, en dépit des nombreux appels à inclure le Liban dans la trêve conclue entre les Etats-Unis ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Stellantis: hausse des ventes en volume en Europe au 1er trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.04.2026 16:35 

    Le constructeur automobile Stellantis a enregistré au premier trimestre une hausse de 5% de ses ventes en volume dans l'Europe élargie (UE, Royaume-Uni, Norvège et Suisse), a annoncé le groupe jeudi. Avec 696.676 véhicules immatriculés sur la période, sa part de ... Lire la suite

  • Des traders devant un tableau d'affichage de l'indice Dax, à la Bourse de Francfort le 8 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Moyen-Orient: la hausse du pétrole plombe l'optimisme lié à la trève
    information fournie par AFP 09.04.2026 16:34 

    Ce fut une brève parenthèse. La reprise à la hausse des prix du pétrole a plombé l'optimisme observé la veille sur les marchés après l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Principale courroie de transmission des risques d'inflation, le pétrole repartait ... Lire la suite

  • Un panache de fumée s'élève au dessus du village de Choukine, au Liban le 9 avril 2026, à la suite d'une frappe israélienne ( AFP / Abbas Fakih )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 09.04.2026 16:34 

    Voici les derniers événements jeudi en lien avec la guerre déclenchée le 28 février au Moyen-Orient alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son deuxième jour: . Le Pakistan condamne "l'agression" d'Israël sur le Liban Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank