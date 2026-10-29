L'accord conclu entre DoorDash et Instacart pourrait faire l'objet d'un examen de la FTC dans un contexte de préoccupations liées au coût de la vie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cet accord permet à DoorDash de s'implanter plus rapidement sur le marché de l'épicerie

* DoorDash pourrait faire valoir que Walmart, Amazon et Target sont des concurrents de taille dans le domaine de la livraison le jour même

* La FTC s'est penchée sur l'accessibilité financière alors que l'inflation persistante pèse sur les ménages américains

par Jody Godoy

L'acquisition d'Instacart

CART.O par le géant de la livraison de repas DoorDash

DASH.O , d'un montant de 17 milliards de dollars, risque de faire l'objet d'un examen minutieux de la part de la Commission fédérale du commerce (FTC), qui met l'accent sur l'accessibilité financière alors que le coût de la vie reste une source de difficultés persistante pour les consommateurs américains et un thème central de l'administration Trump.

La FTC, qui est traditionnellement chargée d’examiner les fusions dans le secteur de la grande distribution et de l’alimentation, s’intéresse de près aux questions liées au pouvoir d’achat et a déjà examiné à plusieurs reprises les pratiques commerciales des applications de livraison. L’agence mène actuellement une enquête contre Uber UBER.N concernant ses pratiques d’abonnement, et envisage d’adopter une règle visant à interdire aux services de livraison de repas de facturer des frais imprévus.

L’année dernière, la FTC a déclaré qu’elle enquêtait sur la pratique d’Instacart consistant à mener des "expériences de prix" , dont une étude a révélé qu’elles conduisaient certains clients à payer plus cher que d’autres pour les mêmes articles commandés dans le même magasin et au même moment. Instacart a mis fin à cette pratique à la suite des critiques suscitées par l’étude menée par Consumer Reports et Groundwork Collaborative, un groupe de réflexion économique.

Les régulateurs américains ont également pris plusieurs mesures qui, selon eux, contribueraient à rendre les denrées alimentaires de consommation courante, telles que la viande et les œufs, plus abordables, alors que les Américains sont confrontés à la hausse du coût de la vie.

Les obstacles réglementaires constituent la plus grande inconnue pour l’accord DoorDash-Instacart, qui offrirait à DoorDash un raccourci vers le secteur de l’épicerie qu’il tente depuis longtemps de développer, a déclaré Zak Stambor, analyste spécialisé dans le commerce de détail et le commerce électronique chez eMarketer.

"Il existe un chevauchement significatif entre les activités des deux entreprises, notamment dans la livraison de produits alimentaires; un accord ferait donc presque certainement l’objet d’un examen de la part des autorités de la concurrence", a-t-il ajouté.

Pour autant, DoorDash n’est pas un nouveau venu à Washington. L’entreprise a soutenu le projet du président Donald Trump visant à exonérer fiscalement les pourboires et a livré des repas à la Maison Blanche plus tôt cette année afin de mettre en avant les économies réalisées par ses livreurs grâce à cette mesure.

INSTACART CONTRE DOORDASH CONTRE UBER EATS

Parmi les applications de livraison autonomes, Instacart est en concurrence avec DoorDash et Uber Eats, qui se sont toutes deux lancées dans la livraison de courses. Ces applications envoient des livreurs faire leurs achats directement dans des magasins tels que Kroger KR.N et Albertsons ACI.N .

L’année dernière, Instacart a annoncé un partenariat avec Grubhub, une autre application de livraison de repas détenue par la société privée Wonder Group, afin d’assurer la livraison de courses.

DoorDash a mis en avant son avance dans le secteur de l’épicerie et du commerce de détail, affirmant en février avoir enregistré davantage de commandes de ce type en 2025 que les autres applications de livraison de repas. L’entreprise s’est appuyée sur une analyse de YipitData, une société qui examine les données de cartes de crédit, les reçus par e-mail et d’autres sources pour évaluer les transactions.

Les autorités de régulation compareront probablement les données des concurrents dans le cadre de tout examen. L’année dernière, DoorDash détenait 65,1% de l’ensemble des commandes, y compris la vente au détail, les courses alimentaires et la livraison de repas, selon les statistiques fournies par YipitData à Reuters. Uber Eats détenait 25,8% et Instacart 9,1% des commandes, d’après l’analyse par YipitData de plus de 3 millions de reçus électroniques de consommateurs.

Mais DoorDash pourrait faire valoir qu’il est également en concurrence avec Walmart WMT.O , Amazon.com AMZN.O et Target

TGT.N , ainsi qu’avec le petit opérateur Gopuff, qui proposent tous la livraison le jour même de produits d’épicerie depuis leurs propres magasins et entrepôts.

Une fois fusionnées, ces entreprises partageraient une quantité colossale de données sur les habitudes d’achat des Américains. Lindsay Owens, présidente de Groundwork Collaborative, a critiqué le projet d’acquisition d’Instacart par DoorDash, affirmant qu’il "serait manifestement illégal et concentrerait dans une seule entreprise une quantité alarmante de technologies de surveillance et de tarification".

La collecte et l’analyse des données des consommateurs pour orienter les stratégies de tarification et de publicité sont devenues une activité lucrative pour de nombreuses entreprises.

Mercredi, la FTC a lancé une étude visant à déterminer si et comment des entreprises telles que DoorDash et Instacart utilisent les données individuelles des consommateurs pour fixer les prix et les salaires des livreurs.