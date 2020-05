Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accord commercial USA-Chine pas en train de s'écrouler - Kudlow Reuters • 15/05/2020 à 17:19









WASHINGTON, 15 mai (Reuters) - L'accord commercial conclu en janvier entre les Etats-Unis et la Chine n'est absolument pas en train de s'écrouler et les deux pays continuent de travailler sur leurs relations commerciales, a déclaré vendredi Larry Kudlow. Le conseiller économique de la Maison blanche a déclaré à la presse que cet accord dit de phase 1 "continue", au lendemain des critiques de Donald Trump contre la Chine sur sa gestion de l'épidémie de coronavirus, le président américain ayant même évoqué une rupture des relations entre Washington et Pékin. (Steve Holland version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.