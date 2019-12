L'accord commercial pourrait légèrement bénéficier à la croissance mondiale, estime Schroders

Le Président Trump a tweeté que les négociations de la " deuxième phase " vont commencer immédiatement, indiquant un certain empressement à mettre fin à la guerre commerciale. Cependant rappelle le gérant, la Chine a précédemment déclaré qu'elle n'avait aucun intérêt à un accord de "phase deux", étant donné les enjeux sur la table.

En effet, les fonctionnaires ont mentionné la nécessité d'un " examen juridique " et Schroders n'exclurait pas qu'une autre défaillance puisse se reproduire.

La réticence des autorités chinoises à confirmer les détails pourrait suggérer que les discussions ne sont pas complètement conclues et qu'elles ont déjà échoué à un stade avancé auparavant.

De leur côté, les États-Unis, en plus d'annuler les modifications des tarifs douaniers prévues en décembre, se sont engagés à réduire les tarifs douaniers existants. Une fois encore, la Chine ne se prononcera pas sur la portée des réductions tarifaires, préférant laisser ce soin aux responsables américains. Le président Trump a indiqué que les droits de 15 % appliqués en septembre de cette année seront réduits de moitié.

Cela dit, les responsables chinois qui ont pris la parole se sont abstenus de fournir un chiffre et ont seulement déclaré que les États-Unis divulgueraient ces détails.

Selon les États-Unis, outre ses engagements en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, la Chine a accepté d'acheter pour 50 milliards de dollars de produits agricoles.

(AOF) - À première vue commente Schroders, la première brique de l'accord commercial sino-américain semble dépasser légèrement ses attentes, ce qui laisse présager une hausse mesurée de ses prévisions de croissance économique. Le gérant avait présumé d'une suspension des nouvelles hausses tarifaires et d'un engagement de la Chine à acheter pour 20 milliards de dollars de produits agricoles américains, ainsi qu'à améliorer la protection de la propriété intellectuelle.

