L'accord commercial nord-américain en vigueur le 1er juillet, dit Washington

WASHINGTON, 25 avril (Reuters) - Le représentant américain au Commerce a déclaré vendredi avoir notifié le Congrès que le nouvel accord commercial de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada entrerait en vigueur le 1er juillet prochain, un mois après la date initialement proposée. Dans un communiqué, Robert Lighthizer précise que le Mexique et le Canada ont pris des mesures pour respecter les engagements pris dans le cadre de l'USMCA (United States-Mexico-Canada), qui se substituera à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) entré en vigueur en 1994. Certains secteurs, notamment l'industrie automobile, avaient appelé à un report de l'entrée en vigueur de l'accord en évoquant les difficultés auxquelles ils font face du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. (Andrea Shalal et David Lawder; version française Jean Terzian)

