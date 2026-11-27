L'action Entain gagne plus de 4% vendredi matin à Londres après l'annonce d'un accord préliminaire pour clore les poursuites visant sa filiale australienne. Jefferies et Citi estiment que la perspective de tourner la page devrait rassurer les investisseurs.

Entain verserait 185 millions de dollars australiens, soit environ 95 millions de livres sterling, auxquels s'ajouteraient les frais de l'AUSTRAC. C'est 85 millions de dollars australiens de plus que la somme mise de côté par le groupe. Si l'accord est approuvé, le groupe britannique de paris sportifs et jeux d'argent prévoit de payer la totalité de la sanction d'ici à la fin décembre 2026.

L'AUSTRAC, l'autorité australienne chargée de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avait engagé des poursuites civiles en décembre 2024. Elle enquêtait depuis septembre 2022 sur de possibles manquements de la filiale aux règles en vigueur.

L'accord lève "une incertitude majeure"

Cette nouvelle rassure Jefferies. "L'accord préliminaire trouvé par Entain pour clore la procédure engagée par l'AUSTRAC lève une incertitude majeure", écrit le courtier dans une note d'analyse. Jefferies estime qu'Entain peut absorber le coût de la sanction et souligne que le groupe a renforcé ses contrôles en Australie. "Ce dénouement pourrait également favoriser de futures opportunités de consolidation en Australie", ajoute-t-il.

De son côté, Citi s'attendait à une hausse plus modeste du titre ce vendredi matin. "Nous anticipons une réaction légèrement positive du cours de bourse, bien que le montant du règlement soit un peu plus élevé que prévu ; les investisseurs devraient en effet être rassurés par la perspective de voir ce dossier lié à l'AUSTRAC définitivement clos d'ici la fin de l'année", écrit la banque américaine. Entain estime que sa dette nette pour 2026 devrait rester proche des 3,4 milliards de livres attendus par le marché.

Jefferies et Citi restent à l'achat

Pour fixer leur objectif de cours, les deux courtiers évaluent séparément les activités d'Entain. Citi tient notamment compte de la participation de 50% du groupe dans sa coentreprise américaine BetMGM. La banque cite parmi les risques une croissance plus faible que prévu des ventes en ligne, des résultats décevants aux Etats-Unis mais aussi des changements fiscaux et réglementaires qui pèseraient sur les bénéfices.

Jefferies et Citi maintiennent leur recommandation d'achat et visent 10 GBP par action. Cet objectif représentait un potentiel de hausse d'environ 120% par rapport au cours de 4,54 GBP du 26 novembre, avant le rebond de vendredi. Sur cette même base, Citi chiffre le rendement total attendu à 124,8%, dividende compris.

A 10h30, l'action Entain progressait de 4,68%, à 475,65 GBX.