L'accord américain avec Pfizer stimule les valeurs européennes du secteur de la santé alors que le flou politique de Trump s'estompe

(Ajout de citations d'analystes aux paragraphes 4, 13, 18-19, contexte et détails) par Alun John, Danilo Masoni, Dimitri Rhodes et Maggie Fick

Les actions européennes du secteur de la santé ont bondi mercredi, reflétant les mouvements aux États-Unis, propulsées par un accord entre Pfizer et le président Donald Trump pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allégement tarifaire.

L'accord, considéré comme beaucoup moins punitifque ce que certains au sein de l'industrie avaient craint, donne aux fabricants mondiaux de médicaments , durement touchés, un certain degré de clarté après une année volatile au cours de laquelle Donald Trump s'en est pris au secteur en raison des prix élevés des médicaments aux États-Unis.

L'accord avec Pfizer devrait ouvrir la voie à d'autres accords, les entreprises cherchant à offrir à Donald Trump des victoires en matière de prix en échange de droits de douane moins élevés sur leurs médicaments afin de pénétrer l'immense marché américain.

"Nous nous attendons à ce que les entreprises pharmaceutiques de l'UE suivent le mouvement et négocient avec l'administration Trump pour obtenir des exemptions", a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez les gestionnaires de patrimoine JM Finn, qui détient des actions de GSK, AstraZeneca, Roche et Novo Nordisk.

Selon elle, ces exemptions prendraient probablement la forme d'investissements dans la production américaine et d'une participation à TrumpRX , un site web lancé par Donald Trump pour permettre aux Américains d'acheter des médicaments à prix réduit.

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR LES ACTIONS PHARMACEUTIQUES

En juillet, Donald Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre. Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord.

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Donald Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils baissent leurs prix afin de s'aligner sur ce que les patients paient dans d'autres pays.

Mercredi, l'indice européen du secteur de la santé s'est réjoui de cette évolution, augmentant de 2,8 % .SXDP , ce qui, s'il se maintient, constituerait son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le mois d'avril. L'indice est en baisse de 2,9 % depuis le début de l'année.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs - dont beaucoup ont des activités aux Etats-Unis - ont fait un bond, en tête de l'indice européen STOXX 600 .STOXX .

Ambu AMBUb.CO a augmenté de 10%, Sartorius SATG.DE de 7,4%, et Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca AZN.L ont tous grimpé d'environ 5%. Novo Nordisk NOVOb.CO et Novartis NOVN.S ont gagné respectivement 3,7 % et 2,3 %.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7 % mardi aux États-Unis, tandis que d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également progressé.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré que la clarté commençait à émerger sur l'impact potentiel de la proposition de tarification des médicaments de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump et que les choses semblaient "beaucoup moins draconiennes que ce que l'on craignait".

LES ENTREPRISES MÈNENT DES DISCUSSIONS "CONSTRUCTIVES" AVEC L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE

La société britannique GSK GSK.L , fabricant de médicaments et de vaccins contre le VIH, a déclaré qu'elle avait des conversations constructives avec l'administration Trump sur la fixation du prix des médicaments. La société allemande Merck KGaA MRCG.DE , qui fabrique des médicaments contre le cancer, a déclaré la même chose.

Roche a déclaré qu'elle et son unité américaine Genentech restaient déterminées à travailler avec l'administration Trump en vue de renforcer la fabrication américaine et de rendre les médicaments plus abordables pour les patients aux États-Unis.

Novo Nordisk, l'entreprise danoise qui fabrique l'injection de perte de poids Wegovy, a déclaré qu'elle était engagée dans des discussions avec l'administration Trump au sujet du décret sur la "nation la plus favorisée".

Novartis a déclaré qu'il restait déterminé à trouver des solutions constructives pour réduire les coûts pour les Américains et remédier aux disparités de prix entre les États-Unis et d'autres pays à revenu élevé.

Les analystes de Berenberg ont estimé qu'une réduction de 50 % des ventes de Medicaid, qui représentent environ 3 % du chiffre d'affaires des grandes entreprises pharmaceutiques, affecterait le bénéfice par action du secteur de 4 % en moyenne, l'impact le plus important étant d'environ 7 % pour GSK et le plus faible d'environ 1 % pour Pfizer.

"Nous pensons que maintenant, si les entreprises investissent aux Etats-Unis, elles devraient être en sécurité", a déclaré Florent Cespedes, analyste chez Bernstein, à Reuters, ajoutant que les entreprises européennes ont annoncé quelque 200 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis.

Angelo Meda, responsable des actions chez Banor SIM à Milan, a déclaré que 2025 devait être une année d'expansion pour les fabricants de médicaments, mais qu'elle avait été affectée par les droits de douane. L'accord a été un soulagement.

"Toute nouvelle positive sur ce front peut donner un nouveau souffle à un secteur qui se négocie actuellement à des niveaux relativement bas par rapport à l'ensemble du marché", a-t-il déclaré.