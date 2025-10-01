L'accord américain avec Pfizer stimule les actions européennes dans le secteur de la santé, alors que la politique de Trump se dissipe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice du secteur européen de la santé bondit de plus de 4 %

*

En passe de réaliser sa plus forte progression journalière depuis environ cinq ans

*

L'accord conclu par Pfizer aux États-Unis suscite l'espoir d'en voir d'autres se concrétiser

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un jalon, d'un analyste HSBC et d'un graphique) par Alun John, Danilo Masoni, Dimitri Rhodes et Maggie Fick

Les actions européennes du secteur de la santé ont bondi mercredi, reflétant les mouvements aux États-Unis, propulsées par un accord entre Pfizer et le président Donald Trump pour réduire les prix des médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

L'accord, considéré comme moins punitif que ce que certains craignaient au sein de l'industrie, donne aux fabricants mondiaux de médicaments , durement touchés, un certain degré de clarté après une année volatile au cours de laquelle M. Trump s'en est pris au secteur à propos des prix élevés des médicaments aux États-Unis.

L'accord avec Pfizer devrait ouvrir la voie pour d'autres accords, car les entreprises cherchent à donner à M. Trump des avantages en matière de prix en échange de droits de douane moins élevés sur leurs médicaments afin d'entrer sur l'énorme marché américain, ont déclaré des investisseurs, des initiés et des lobbyistes.

"Nous nous attendons à ce que les entreprises pharmaceutiques de l'UE suivent le mouvement et négocient avec l'administration Trump pour obtenir des exemptions", a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez les gestionnaires de patrimoine JM Finn, qui détient des actions de GSK, AstraZeneca, Roche et Novo Nordisk.

Selon elle, ces exemptions prendraient probablement la forme d'investissements dans la production américaine et d'une participation à TrumpRX , un site web lancé par M. Trump pour permettre aux Américains d'acheter des médicaments à prix réduit.

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR LES ACTIONS PHARMACEUTIQUES

En juillet, M. Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre. Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord.

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils baissent leurs prix afin de s'aligner sur ce que les patients paient dans d'autres pays.

Mercredi, l'indice européen du secteur de la santé a salué l'accord avec Pfizer, s'envolant de 4,3 % .SXDP , en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis environ cinq ans. L'indice est en baisse de 1,4 % depuis le début de l'année.

Parmi les actions des sociétés pharmaceutiques et de leurs fournisseurs, Ambu AMBUb.CO a bondi de plus de 10%, Sartorius

SATG.DE de 7%, et Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca AZN.L ont tous grimpé d'environ 8%. Novo Nordisk

NOVOb.CO et Novartis NOVN.S ont gagné respectivement 5 % et 3,5 %.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7 % mardi aux États-Unis, tandis que d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également progressé.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré que la clarté commençait à émerger sur l'impact potentiel de la proposition de tarification des médicaments de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump et que les choses semblaient "beaucoup moins draconiennes que ce que l'on craignait".

"L'annonce d'hier offre un certain soulagement au marché", a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC. "(Cela) peut suggérer que les accords sont maintenant conclus avec l'administration américaine qui offre une voie pour résoudre la situation en suspens. "

LES ENTREPRISES ONT DES DISCUSSIONS "CONSTRUCTIVES" AVEC L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE

La société britannique GSK GSK.L , fabricant de médicaments et de vaccins contre le VIH, a déclaré qu'elle avait des conversations constructives avec l'administration Trump sur le prix des médicaments. La société allemande Merck KGaA MRCG.DE , qui fabrique des médicaments contre le cancer, a déclaré la même chose.

Roche a déclaré qu'elle et son unité américaine Genentech restaient déterminées à travailler avec l'administration Trump pour renforcer la fabrication américaine et rendre les médicaments plus abordables pour les patients dans ce pays.

Novo Nordisk, l'entreprise danoise qui fabrique l'injection amaigrissante Wegovy, a déclaré qu'elle était en pourparlers avec l'administration Trump au sujet du décret sur la "nation la plus favorisée".

Novartis a déclaré qu'elle restait déterminée à trouver des solutions constructives pour réduire les coûts pour les Américains et remédier aux disparités de prix entre les États-Unis et d'autres pays à revenu élevé.

Les analystes de Berenberg ont estimé qu'une réduction de 50 % des ventes de Medicaid, qui représentent environ 3 % du chiffre d'affaires des grandes entreprises pharmaceutiques, affecterait le bénéfice par action du secteur de 4 % en moyenne, l'impact le plus important étant d'environ 7 % pour GSK et le plus faible d'environ 1 % pour Pfizer.

"Nous pensons que maintenant, si les entreprises investissent aux États-Unis, elles devraient être en sécurité", a déclaré Florent Cespedes, analyste chez Bernstein, ajoutant que les entreprises européennes avaient annoncé environ 200 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis.

Angelo Meda, responsable des actions chez Banor SIM à Milan, a déclaré que 2025 devait être une année d'expansion pour les fabricants de médicaments, mais qu'elle avait été affectée par les droits de douane. L'accord a été un soulagement.

"Toute nouvelle positive sur ce front peut donner un nouveau souffle à un secteur qui se négocie actuellement à des niveaux relativement bas par rapport à l'ensemble du marché", a-t-il déclaré.