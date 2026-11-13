L'accès de la Chine aux puces Nvidia remis en question alors que les mesures restrictives gagnent du terrain au Congrès américain

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu’un consensus se dessinait au Congrès en faveur d’une limitation des exportations de puces vers la Chine, après qu’un scandale d’espionnage a contraint Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à démissionner.

M. Huang a démissionné après la révélation d’une relation amoureuse avec une femme d’affaires que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Depuis, des législateurs des deux partis ont appelé à des restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, menaçant ainsi l’accès aux puces qui sous-tendent le développement fulgurant de l’IA en Chine. Par ailleurs, des hauts responsables de la Maison Blanche discutaient de l’opportunité d’écarter le secrétaire au Commerce Howard Lutnick , ont indiqué deux personnes proches du dossier, alors que la volonté d’agir se faisait de plus en plus pressante à Washington.

Un nombre croissant de législateurs ont critiqué M. Lutnick pour le refus de l’administration d’ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale américaine clé, et sur la question de savoir si le gouvernement surveillait correctement les exportations de Nvidia vers la Chine.

Les puces d’IA de pointe de Nvidia sont largement utilisées pour développer des modèles d’IA de pointe, ce qui confère à l’entreprise un rôle clé dans la course que se livrent les États-Unis et la Chine pour mettre au point des systèmes d’IA supérieurs. Les États-Unis cherchent depuis des années à limiter l’accès de la Chine aux puces de Nvidia, car ils ne veulent pas que l’armée chinoise en tire profit.

« Les contrôles à l’exportation des puces vers la Chine constituent un enjeu majeur par ici », a déclaré M. Johnson, un républicain de Louisiane, aux journalistes au Capitole américain, ajoutant qu’il était favorable à une limitation de l’accès de la Chine à cette technologie de pointe. « Je pense qu’un consensus se dessine au Congrès selon lequel il s’agit d’une position importante à adopter. »

La femme d’affaires chinoise, Alice Huang, était cadre chez Megaspeed, un partenaire de Nvidia que le gouvernement américain soupçonne d’aider la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains. Pékin a nié qu’Alice Huang soit une espionne.

LES RÉPUBLICAINS ENVISAGENT DES RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

Cette affaire a ravivé les allégations des détracteurs de la Chine à Washington, selon lesquelles les politiques d’exportation américaines sont trop laxistes, renforçant ainsi les appels en faveur de restrictions supplémentaires.

Reuters a rapporté que les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA tentent de louer de la puissance de calcul fournie par Nvidia en dehors de la Chine, car elles craignent que les allégations visant Jensen Huang n’incitent Washington à durcir les restrictions sur leur capacité à accéder à distance aux puces de l’entreprise.

Les républicains du Congrès souhaitent vivement ajouter de nouvelles restrictions à l’exportation de puces d’IA de pointe vers la Chine dans le projet de loi annuel d’autorisation de défense, une mesure incontournable qui finance l’armée et bénéficie généralement d’un soutien bipartisan, selon un assistant du Sénat s’exprimant sous couvert d’anonymat.

D’après des déclarations faites depuis lundi, les législateurs font pression sur leurs collègues pour qu’ils adoptent au moins quatre projets de loi relatifs aux exportations de puces. L’« AI Overwatch Act » donnerait au Congrès davantage de pouvoir sur les exportations de puces d’IA de pointe. Le « Chip Security Act » obligerait les entreprises à suivre la localisation des processeurs d’IA de pointe afin d’empêcher la contrebande.

Le « Match Act » ferait pression sur les alliés des États-Unis pour qu’ils restreignent la vente et la maintenance d’équipements de fabrication de puces de pointe destinés à la Chine. Le « Remote Access Security Act » donnerait au ministère du Commerce les outils nécessaires pour empêcher les entreprises chinoises de louer des centres de données à l’étranger afin d’accéder aux puces Nvidia.

Jensen Huang devrait par ailleurs témoigner devant le Congrès avant Thanksgiving, qui tombe le 26 novembre. Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Brian Mast, un républicain de Floride, a déclaré jeudi aux journalistes que le personnel du Congrès s’était entretenu avec Nvidia mercredi soir au sujet de la date et du lieu de son témoignage. Mast et deux autres figures de proue républicaines de la Chambre des représentants ont demandé la semaine dernière à Huang de les informer à huis clos de sa relation avec Alice Huang.