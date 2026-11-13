L'accès de la Chine à certaines puces Nvidia est remis en question alors que les mesures restrictives gagnent du terrain au Congrès américain

Les actions chinoises du secteur de l’IA ont chuté vendredi, les investisseurs craignant que le départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , ne restreigne davantage l’accès de la Chine aux puces américaines de pointe, creusant ainsi le fossé technologique entre les deux plus grandes économies mondiales.

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu’un consensus se dessinait au Congrès en faveur d’une limitation des exportations de puces vers la Chine, après qu’un scandale d’espionnage a contraint Jensen Huang à démissionner. Ce dernier avait milité pour préserver l’accès au marché chinois et entretenait des liens étroits avec le président américain Donald Trump.

M. Huang a démissionné après la publication d’articles faisant état d’une relation amoureuse avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Depuis, des législateurs des deux partis ont appelé à des restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, menaçant ainsi l’accès aux composants qui sous-tendent le développement fulgurant de l’IA en Chine.

De hauts responsables de la Maison Blanche discutaient également de l’opportunité d’écarter le secrétaire au Commerce Howard Lutnick , ont indiqué deux personnes proches du dossier, alors que la volonté de prendre des mesures se faisait de plus en plus pressante à Washington.

Un nombre croissant de législateurs ont critiqué M. Lutnick en raison du refus de l’administration d’ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale américaine, et se sont interrogés sur la capacité du gouvernement à superviser correctement les exportations de Nvidia vers la Chine.

Les puces d’IA de pointe de Nvidia sont largement utilisées pour développer des modèles d’IA de pointe, ce qui fait de l’entreprise un acteur clé dans la course que mènent les États-Unis contre la Chine pour mettre au point des systèmes d’IA supérieurs. Les États-Unis cherchent depuis des années à limiter l’accès de la Chine aux puces de Nvidia, car ils ne veulent pas que l’armée chinoise en tire profit.

« Les contrôles à l’exportation des puces vers la Chine constituent un enjeu majeur par ici », a déclaré M. Johnson, un républicain de Louisiane, aux journalistes au Capitole américain, ajoutant qu’il était favorable à une limitation de l’accès de la Chine à cette technologie de pointe. « Je pense qu’un consensus se dessine au Congrès selon lequel il s’agit d’une position importante à adopter. »

Vendredi, les investisseurs se sont débarrassés des actions des fournisseurs chinois de modèles d’IA et de matériel informatique destinés aux États-Unis; les titres des sociétés de modèles d’IA Z.AI 2513.HK et MiniMax Group 0100.HK ont ainsi chuté respectivement de 12 % et 8,4 %.

Les fournisseurs de centres de données Zhongji Innolight 300308.SZ et Eoptolink Technology 300502.SZ , dont les activités dépendent fortement des marchés américains, ont également chuté de plus de 8 %.

La femme d’affaires chinoise au cœur du scandale, Alice Huang, était cadre chez Megaspeed, un partenaire de Nvidia que le gouvernement américain soupçonne d’avoir aidé la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains. Pékin a nié qu’Alice Huang soit une espionne.

LES RÉPUBLICAINS ENVISAGENT DES RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

Cette affaire a ravivé les critiques à l’égard de la Chine à Washington, où certains estiment que les politiques d’exportation américaines sont trop laxistes, ce qui renforce les appels en faveur de restrictions plus strictes.

Reuters a rapporté que les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA tentent de louer de la puissance de calcul fournie par Nvidia en dehors de la Chine, car elles craignent que les allégations visant Jensen Huang n’incitent Washington à durcir les restrictions sur leur capacité à accéder à distance aux puces de l’entreprise.

Les républicains du Congrès souhaitent vivement ajouter de nouvelles restrictions à l’exportation de puces d’IA de pointe vers la Chine dans le projet de loi annuel d’autorisation de défense, une mesure incontournable qui finance l’armée et bénéficie généralement d’un soutien bipartisan, selon un assistant du Sénat s’exprimant sous couvert d’anonymat.

D’après des déclarations faites depuis lundi, les législateurs font pression sur leurs collègues pour qu’ils adoptent au moins quatre projets de loi relatifs aux exportations de puces. L’« AI Overwatch Act » donnerait au Congrès davantage de pouvoir sur les exportations de puces d’IA de pointe. Le « Chip Security Act » obligerait les entreprises à suivre la localisation des processeurs d’IA de pointe afin d’empêcher la contrebande.

Le « Match Act » ferait pression sur les alliés des États-Unis pour qu’ils restreignent la vente et la maintenance d’équipements de fabrication de puces de pointe destinés à la Chine. Le « Remote Access Security Act » donnerait au ministère du Commerce les moyens d’empêcher les entreprises chinoises de louer des centres de données à l’étranger pour accéder aux puces Nvidia.

LA SURVEILLANCE DE HUANG DEVRAIT SE POURSUIVRE

La démission de Huang ne mettra probablement pas fin à l’examen minutieux de Nvidia par le Congrès et pourrait exposer davantage l’ancien directeur général à une enquête, a déclaré Sunny Cheung, analyste à la Jamestown Foundation, basée à Washington.

« Le Congrès peut toujours lui adresser une citation à comparaître et Nvidia devrait mener une enquête indépendante pour déterminer si les problèmes vont au-delà de la seule personne de Huang », a déclaré M. Cheung.

M. Cheung a ajouté que le départ de M. Huang pourrait affaiblir l’influence de Nvidia à Washington et donner un nouvel élan à une législation visant à renforcer les restrictions sur les exportations de puces de pointe. Il a précisé que la nouvelle direction de Nvidia pourrait également reconsidérer la stratégie de l’entreprise vis-à-vis de la Chine, alors qu’elle cherche à rétablir la confiance avec les décideurs politiques américains.

Jensen Huang devrait par ailleurs témoigner devant le Congrès avant Thanksgiving, qui tombe le 26 novembre. Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Brian Mast, un républicain de Floride, a déclaré jeudi aux journalistes que des membres du personnel du Congrès s’étaient entretenus avec Nvidia mercredi soir au sujet de la date et du lieu de son témoignage.

M. Mast et deux autres figures de proue du Parti républicain à la Chambre des représentants ont demandé la semaine dernière à Huang de les informer à huis clos de sa relation avec Alice Huang.