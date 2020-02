Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accès aux fonds européens conditionné au respect de l'état de droit - projet Reuters • 17/02/2020 à 16:28









BRUXELLES, 17 février (Reuters) - Le projet de déclaration finale du conseil européen extraordinaire de jeudi prochain consacré au budget pluriannuel de l'UE prévoit de lier l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit. "Un régime général de conditionnalité sera instauré pour lutter contre les insuffisances généralisées et manifestes en terme de bonne gouvernance de la part des autorités d'un Etat membre en regard du respect de l'état de droit", peut-on lire dans ce projet que Reuters a pu consulter. Il reviendrait à la Commission européenne de faire des recommandations, charge ensuite aux Vingt-Sept de les appuyer ou non à la majorité, précise le projet de déclaration finale. Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept se réunissent en conseil européen extraordinaire jeudi à Bruxelles pour débattre du cadre financier pluriannuel, ou budget à long terme de l'UE, pour la période 2021-2027. (Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.