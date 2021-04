L'accélération des résultats d'entreprises pourrait soutenir les actions, selon AXA IM

AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon lui, de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.

Cependant, la remise en cause d'un de ces deux piliers, du fait par exemple d'une hausse du taux d'imposition ou des taux d'intérêt, pourrait entraîner une correction rapide compte tenu de la valorisation actuelle des marchés.

Selon Gilles Guibout, au cours des prochaines semaines, les investisseurs devraient porter leur attention sur les premiers résultats trimestriels scrutant les signaux d'une confirmation de la reprise économique et d'un risque d'inflation limitée.

Si les secteurs cycliques industrie, matériaux, consommation discrétionnaire profitent naturellement des perspectives de reprise économique, de manière plus inattendue les secteurs de la consommation durable, des télécoms et des services aux collectivités rebondissent également fortement après la forte sous performance du début d'année.

A ce stade du cycle, les légères tensions observées sur les taux longs américains et sur l'inflation n'inquiètent pas les investisseurs et d'une certaine manière constituent même un élément de soutien compte tenu de la perspective de meilleurs résultats d'entreprise à venir.

(AOF) - En mars, faisant fi de la dégradation de la situation sanitaire sur certains pays européens, les marchés actions occidentaux ont poursuivi leur progression, portés par les avancées des campagnes de vaccination et la révision à la hausse de la croissance mondiale sous l'effet des plans de relance, commente Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.