L'absence de mesure concrète du G7 brise l'élan de Wall Street

WALL STREET OUVRE EN REPLI PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert mardi en repli au lendemain d'une progression spectaculaire, un communiqué du G7 ne promettant pas de mesures concrètes pour lutter contre les effets du coronavirus ayant refroidi l'enthousiasme des investisseurs. L'indice Dow Jones perd 187,21 points, soit 0,7%, à 26.516,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,66% à 3.069,85 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 0,04% à 8.955,44 points à l'ouverture mais est rapidement passé lui aussi en territoire négatif pour céder 0,3%. Le Dow Jones a pris 5% lundi, sa meilleure progression en pourcentage sur une séance depuis 2009, porté notamment par l'espoir de voir les banques centrales annoncer des mesures accommodantes pour faire face aux répercussions économiques de l'épidémie. Les indices sont encore loin cependant d'avoir effacé leurs pertes de la semaine dernière avec une forte correction des deux côtés de l'Atlantique sur fond d'accélération de la propagation du virus hors de Chine. S'ils se disent prêts à prendre toutes les mesures de soutien nécessaires, les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 n'ont annoncé mardi aucune mesure concrète, ce qui a déçu les investisseurs et s'est traduit dans les futures sur les indices de Wall Street, qui ont effacé leurs gains après la publication du communiqué. "Le G7 essaie de rassurer les marchés mais il n'a pas la capacité d'avoir un impact réel et direct sur les taux d'intérêt", explique Randy Frederick, vice-président chargé du trading et des dérivés chez Charles Schwab. Les marchés anticipent massivement désormais que la Réserve fédérale annoncera le 18 mars une baisse de taux de 50 points de base, avant une nouvelle baisse de taux, de 25 points, lors de sa réunion suivante en avril, indique le baromètre FedWatch de CME Group. Selon Randy Frederick, les futures sur les taux d'intérêt exagèrent à la fois la probabilité et l'ampleur des éventuelles baisses à venir. Aux valeurs à Wall Street et contre la tendance, Tesla prend 4,44% dans les premiers échanges à la faveur d'un relèvement de recommandation de JMP Securities. (Patrick Vignal, avexc Medha Singh à Bangalore, édité par)

