L'abandon de l'offre de Novo Nordisk sur Metsera dope les actions de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 novembre - ** Les actions de la société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent d'environ 3 % après qu'elle a renoncé à son offre pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O .
** Metsera a accepté l'offre de Pfizer PFE.N vendredi en fin de journée, tandis que Novo a déclaré samedi qu'il ne ferait pas d'offre plus élevée et qu'il se retirerait de la course.
** "Metsera est hors de vue pour les investisseurs et la situation semble plus négative qu'elle ne l'est probablement", déclare Per Hansen, analyste chez Nordnet.
