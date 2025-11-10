 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 044,33
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'abandon de l'offre de Novo Nordisk sur Metsera dope les actions de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent d'environ 3 % après qu'elle a renoncé à son offre pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O .

** Metsera a accepté l'offre de Pfizer PFE.N vendredi en fin de journée, tandis que Novo a déclaré samedi qu'il ne ferait pas d'offre plus élevée et qu'il se retirerait de la course.

** "Metsera est hors de vue pour les investisseurs et la situation semble plus négative qu'elle ne l'est probablement", déclare Per Hansen, analyste chez Nordnet.

Valeurs associées

METSERA
83,1800 USD NASDAQ +2,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,435 USD NYSE -1,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank