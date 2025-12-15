 Aller au contenu principal
Kyverna bondit après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 12:53

15 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Kyverna Therapeutics KYTX.O augmentent de 25,5 % à 11,02 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, miv-cel, pour le traitement d'un trouble rare du mouvement a atteint l'objectif principal dans une étude de stade intermédiaire ** Miv-cel, anciennement appelé KYV-101, est testé chez des patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare qui rend les muscles rigides et provoque des spasmes douloureux, empêchant souvent de marcher ou de se déplacer normalement ** L'étude menée sur 26 personnes a montré que le traitement permettait une amélioration durable de la mobilité des patients - KYTX ** Depuis la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année

