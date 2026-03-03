 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kyowa Kirin arrête le développement d'un traitement pour les affections cutanées
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la décision de l'entreprise)

Kyowa Kirin 4151.T a annoncé mardi qu'elle interrompait tous les essais en cours de son médicament expérimental pour traiter les affections cutanées.

Le médicament, appelé rocatinlimab, est un anticorps monoclonal qui a été testé pour traiter des affections cutanées telles que la dermatite atopique modérée à sévère, le prurigo nodularis, qui provoquent une sécheresse, des démangeaisons et une inflammation de la peau. Il a également été testé pour traiter l'asthme modéré à sévère.

Kyowa Kirin a pris cette décision à la suite d'une récente mise à jour planifiée sur la sécurité du programme clinique mondial du rocatinlimab. Sur la base de cette mise à jour, Kyowa Kirin et Amgen AMGN.O ont conclu que les risques potentiels pourraient l'emporter sur les bénéfices pour les patients.

En début d'année, Kyowa Kirin a annoncé la fin de sa collaboration avec Amgen pour le développement et la commercialisation du rocatinlimab.

Kyowa Kirin a déclaré qu'elle contrôlerait le programme mondial du rocatinlimab, y compris les dépôts réglementaires et la commercialisation future.

Valeurs associées

AMGEN
385,7000 USD NASDAQ 0,00%
KYOWA KIRIN
15,200 EUR Tradegate 0,00%
KYOWA KIRIN
16,8850 USD OTCBB -6,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank