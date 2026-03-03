Kyowa Kirin arrête le développement d'un traitement pour les affections cutanées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la décision de l'entreprise)

Kyowa Kirin 4151.T a annoncé mardi qu'elle interrompait tous les essais en cours de son médicament expérimental pour traiter les affections cutanées.

Le médicament, appelé rocatinlimab, est un anticorps monoclonal qui a été testé pour traiter des affections cutanées telles que la dermatite atopique modérée à sévère, le prurigo nodularis, qui provoquent une sécheresse, des démangeaisons et une inflammation de la peau. Il a également été testé pour traiter l'asthme modéré à sévère.

Kyowa Kirin a pris cette décision à la suite d'une récente mise à jour planifiée sur la sécurité du programme clinique mondial du rocatinlimab. Sur la base de cette mise à jour, Kyowa Kirin et Amgen AMGN.O ont conclu que les risques potentiels pourraient l'emporter sur les bénéfices pour les patients.

En début d'année, Kyowa Kirin a annoncé la fin de sa collaboration avec Amgen pour le développement et la commercialisation du rocatinlimab.

Kyowa Kirin a déclaré qu'elle contrôlerait le programme mondial du rocatinlimab, y compris les dépôts réglementaires et la commercialisation future.