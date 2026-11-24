Kymera Therapeutics poursuit sa progression après une augmentation de son émission d'actions à 1,75 milliard de dollars ; les analystes revoient leurs objectifs de cours à la hausse

** L'action de Kymera Therapeutics ( KYMR.O ) a progressé de 4,4 % à 157,01 dollars en pré-ouverture mardi, prolongeant ainsi la forte hausse enregistrée lundi, après une levée de fonds de 1,75 milliard de dollars supérieure aux prévisions et des révisions à la hausse des objectifs de cours par les analystes de Wall Street

** Lundi en fin de journée, KYMR a vendu environ 11,6 millions d’actions à 150,37 dollars; la société avait lancé une offre de 1,5 milliard de dollars après la clôture

** Lundi, l’action KYMR a clôturé en hausse de 30 % à un niveau record de 150,37 dollars après que la société eut annoncé que son comprimé contre l’eczéma avait atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour faire progresser son portefeuille de programmes précliniques et cliniques axés sur les dégradateurs, entre autres

** Morgan Stanley, JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs, Stifel et Wells Fargo sont les co-chefs de file

** KYMR, dont le siège social est situé à Watertown, dans le Massachusetts, compte environ 85,37 millions d’actions en circulation

** Par ailleurs, plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours à la suite de cette annonce concernant le médicament contre l’eczéma, notamment: Wells Fargo, de 151 $ à 191 $; Citigroup, de 150 $ à 185 $; Morgan Stanley, de 150 $ à 198 $

** Sur 24 analystes, 23 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian s'établit à 175 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse de 93 % depuis le début de l’année