** L'action de Kymera Therapeutics ( KYMR.O ) a progressé de 4,4 % à 157,01 dollars en pré-ouverture mardi, prolongeant ainsi la forte hausse enregistrée lundi, après une levée de fonds de 1,75 milliard de dollars supérieure aux prévisions et des révisions à la hausse des objectifs de cours par les analystes de Wall Street
** Lundi en fin de journée, KYMR a vendu environ 11,6 millions d’actions à 150,37 dollars; la société avait lancé une offre de 1,5 milliard de dollars après la clôture
** Lundi, l’action KYMR a clôturé en hausse de 30 % à un niveau record de 150,37 dollars après que la société eut annoncé que son comprimé contre l’eczéma avait atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour faire progresser son portefeuille de programmes précliniques et cliniques axés sur les dégradateurs, entre autres
** Morgan Stanley, JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs, Stifel et Wells Fargo sont les co-chefs de file
** KYMR, dont le siège social est situé à Watertown, dans le Massachusetts, compte environ 85,37 millions d’actions en circulation
** Par ailleurs, plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours à la suite de cette annonce concernant le médicament contre l’eczéma, notamment: Wells Fargo, de 151 $ à 191 $; Citigroup, de 150 $ à 185 $; Morgan Stanley, de 150 $ à 198 $
** Sur 24 analystes, 23 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian s'établit à 175 dollars, selon les données de LSEG
** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse de 93 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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