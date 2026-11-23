La société biopharmaceutique américaine a annoncé le succès d'un essai clinique de phase 2b évaluant le KT-621, un dégradeur oral quotidien de STAT6, chez 244 patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. A la semaine 16, le candidat-médicament a atteint l'ensemble de ses critères d'évaluation principaux et secondaires. Il affiche des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo pour toutes les doses testées.

Selon le PDG Nello Mainolfi, l'activité clinique globale du KT-621, observable dès la première semaine de traitement, suggère un contrôle de la maladie au moins comparable à celui des traitements biologiques approuvés sur cette voie thérapeutique, tels que le dupilumab (le Dupixent de Sanofi). La dose intermédiaire, retenue pour la suite du développement, a délivré les meilleures performances numériques : une réduction moyenne de 72% du Score EASI (Eczema Area and Severity Index) par rapport à l'inclusion, contre 27% sous placebo (soit un écart ajusté au placebo de 45%), 62% des patients ont atteint le seuil EASI-75 (contre 22% sous placebo), 43% l'EASI-90 (contre 10%) et 38% ont obtenu une peau nette ou presque nette (score vIGA-AD 0/1, contre 11%).

Sur le plan de la sécurité, le KT-621 a été bien toléré sur 16 semaines. Les effets indésirables étaient majoritairement légers à modérés, avec des cas de conjonctivite (13,1% à la dose intermédiaire) conformes à ce qui est observé avec les autres agents ciblant cette voie, sans aucun arrêt de traitement associé. Quatre événements indésirables graves ont été signalés sur l'ensemble de l'étude, tous jugés sans lien avec le médicament.

Forte de ces données, Kymera prévoit de lancer son premier essai de phase 3 dans la dermatite atopique d'ici la mi-2027, sous réserve de l'accord des autorités réglementaires. Parallèlement, l'essai de phase 2b BREADTH dans l'asthme éosinophilique modéré à sévère se poursuit, avec de premiers résultats attendus fin 2027 en vue d'un déploiement plus large dans les pathologies inflammatoires de type 2.

Après la publication de ces informations, le titre Kymera Therapeutics bondissait de près de 25% à New York autour de 15h40. Celui de Sanofi, quasi-stable jusque-là, reculait de 0,70%, à 84,34 euros. Les investisseurs craignent l'apparition de concurrents pour le Dupixent du laboratoire français, qui génère près de 40% des ventes totales du groupe.