** L'action du développeur de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O bondit de 28,8% à 148,08 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis décembre 2025, si cette progression se confirme

** La société indique que son médicament expérimental administré par voie orale a considérablement amélioré les symptômes de l'eczéma lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société teste actuellement le KT-621, un dégradateur de STAT6 administré par voie orale une fois par jour, chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère (AD)

** L’étude de phase intermédiaire, menée auprès de 244 patients, a montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo dans tous les groupes de dosage après 16 semaines de traitement

** Sur la base de ces résultats, Kymera prévoit de lancer son premier essai de phase avancée sur la dermatite atopique d’ici mi-2027, sous réserve des discussions réglementaires

** La société teste également le KT-621 dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire sur l’asthme éosinophile, dont les premiers résultats sont attendus fin 2027

** RBC Capital Markets estime que “les données disponibles remplissent globalement le critère clé consistant à démontrer une efficacité clairement comparable à celle des produits biologiques, ce qui pourrait positionner le KT-621 comme un futur médicament générant plusieurs milliards de dollars dans le domaine de la dermatite atopique et d’autres indications I&I”

** En tenant compte des fluctuations de séance, le titre affiche une hausse de 79,9% depuis le début de l’année