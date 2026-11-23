** Les actions du développeur de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O bondissent de 30 % à 150 dollars avant l'ouverture du marché
** La société indique que son médicament expérimental administré par voie orale a considérablement amélioré les symptômes de l'eczéma lors d'une étude de phase intermédiaire
** La société teste actuellement le KT-621, un dégradateur de STAT6 administré par voie orale une fois par jour, chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère
** L’étude de phase intermédiaire, menée auprès de 244 patients, a montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo dans tous les groupes de dosage après 16 semaines de traitement
** Sur la base de ces résultats, Kymera prévoit de lancer son premier essai de phase avancée sur la dermatite atopique d’ici mi-2027, sous réserve des discussions réglementaires
** La société teste également le KT-621 dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire sur l’asthme éosinophile, dont les premiers résultats sont attendus fin 2027
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 48,2 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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