Kymera Therapeutics bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire

** Les actions du développeur de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O bondissent de 30 % à 150 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental administré par voie orale a considérablement amélioré les symptômes de l'eczéma lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société teste actuellement le KT-621, un dégradateur de STAT6 administré par voie orale une fois par jour, chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère

** L’étude de phase intermédiaire, menée auprès de 244 patients, a montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo dans tous les groupes de dosage après 16 semaines de traitement

** Sur la base de ces résultats, Kymera prévoit de lancer son premier essai de phase avancée sur la dermatite atopique d’ici mi-2027, sous réserve des discussions réglementaires

** La société teste également le KT-621 dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire sur l’asthme éosinophile, dont les premiers résultats sont attendus fin 2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 48,2 % depuis le début de l'année