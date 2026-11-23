Kymera publie les résultats d'un essai clinique sur son comprimé contre l'eczéma, qui se révèlent comparables à ceux du leader du secteur ; son cours bondit

Kymera Therapeutics KYMR.O a annoncé lundi que son comprimé expérimental à prise quotidienne avait considérablement amélioré les symptômes de l’eczéma lors d’une étude de phase intermédiaire, renforçant ainsi sa volonté de proposer une alternative orale aux traitements injectables à succès destinés à cette affection cutanée chronique.

L'action Kymera a bondi de près de 35 % pour atteindre un plus haut historique à 155,23 dollars en séance de l'après-midi.

Le médicament KT-621 a réduit la gravité de la maladie jusqu’à 45 % après ajustement par rapport aux taux observés sous placebo chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, sur une période de traitement de 16 semaines, atteignant ainsi l’objectif principal de l’étude, a indiqué la société.

Ces résultats renforcent les perspectives du médicament en tant que concurrent oral du Dupixent, le médicament le plus vendu de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O . Les investisseurs attendent de voir s’il peut égaler l’efficacité du traitement injectable sans présenter les problèmes de sécurité associés aux traitements oraux actuellement approuvés.

DUPIXENT SOUS FORME DE COMPRIMÉ

Ces données, premières de leur genre, ont démontré une efficacité comparable à celle du Dupixent sous forme orale, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, ajoutant que ces résultats valident cette nouvelle classe de médicaments, renforcent la confiance dans son potentiel pour traiter diverses maladies inflammatoires et ouvrent la voie à un marché prometteur.

Nello Mainolfi, directeur général de Kymera, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que cette nouvelle classe de médicaments pourrait devenir la plus importante catégorie en immunologie en permettant à davantage de patients d’accéder au traitement, plutôt qu’en grignotant des parts de marché aux produits biologiques établis tels que le Dupixent.

Il a ajouté que de nombreux patients atteints de dermatite atopique ne considèrent pas leur maladie comme suffisamment grave pour justifier l’utilisation d’un médicament biologique injectable ou d’un traitement assorti de multiples mises en garde relatives à la sécurité, même lorsque leurs symptômes restent mal contrôlés.

Les médicaments oraux actuellement autorisés, notamment le Cibinqo PFE.N de Pfizer et le Rinvoq ABBV.N d’AbbVie, appartiennent à la classe des inhibiteurs de la Janus kinase (JAK) et comportent des mises en garde concernant un risque accru d’événements cardiovasculaires graves, de cancer et de caillots sanguins.

"La perspective d’atteindre une efficacité comparable à celle des traitements biologiques avec un médicament oral, grâce à un mécanisme distinct de l’inhibition des JAK, pourrait représenter une avancée très significative pour les patients", a déclaré le Dr Peter Lio, maître de conférences en dermatologie à la Feinberg School of Medicine de l’université Northwestern.

Le KT-621 est conçu pour neutraliser la protéine STAT6, qui joue un rôle central dans l’inflammation à l’origine d’affections d’origine immunitaire telles que l’eczéma et l’asthme.

Dans l’essai portant sur 244 patients, 40 % d’entre eux ont obtenu une amélioration d’au moins 75 % de la gravité de la maladie après ajustement par rapport aux taux observés sous placebo, parallèlement à des taux plus élevés de peau nette ou presque nette et à une réduction plus importante des démangeaisons, ce qui a permis d’atteindre les objectifs secondaires de l’étude.

Le médicament a été bien toléré, la plupart des événements indésirables liés au traitement ayant été qualifiés de légers ou modérés, a indiqué la société.

La conjonctivite, l’un des effets indésirables signalés, semblait correspondre à ce que l’on observe avec les traitements injectables, ont noté les analystes.

Kymera prévoit de lancer son premier essai clinique de phase avancée sur la dermatite atopique d’ici mi-2027.