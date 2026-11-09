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Kumulus Vape : Un T3 difficile
information fournie par EuroLand Corporate 09/11/2026 à 09:40

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Publication du CA T3 2026


Kumulus Vape a publié son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 2026, faisant ressortir un recul de -10,9% à 13,2 M€, contre 14,8 M€ un an plus tôt. Cette baisse a principalement été portée par les activités BtoB, dont le CA s’est contracté de -12,0% à 11,4 M€, et BtoC, en repli de -21,9% à 0,9 M€. À l’inverse, le réseau de boutiques Cigaverte a enregistré une croissance de +28,8% à 0,9 M€. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA consolidé a atteint 38,8 M€.


Perspectives


Pour la fin de l’exercice, Kumulus Vape entend poursuivre ses efforts d’amélioration de la rentabilité dans un contexte commercial toujours compliqué. Le groupe compte notamment s’appuyer sur la montée en puissance de Labster, son laboratoire de production intégré, afin de développer davantage ses marques propres.


En parallèle, l’optimisation de la chaîne logistique et l’expansion du réseau Cigaverte devraient également soutenir sa performance opérationnelle. La visibilité reste toutefois limitée par la faiblesse de la consommation et les incertitudes réglementaires et fiscales qui entourent le secteur. À ce stade, le management n’a pas communiqué de nouveaux objectifs financiers chiffrés pour 2026.


D’autre part, nous maintenons notre prévision de CA 2026e à 54,6 M€ (-5% YoY) et notre cible d’EBE 2026e à 3,9 M€ (7,1% du CA 2026e).


Recommandation


A la suite de cette publication nous maintenons notre recommandation reste à Achat. Notre objectif de cours est réhaussé à 5,0€, traduisant un upside de +64,5%.

Valeurs associées

KUMULUS VAPE
2,7600 EUR Euronext Paris -9,21%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 09:40:53.

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