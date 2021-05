KUMULUS VAPE : Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Aurel BGC

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec

Aurel BGC

Kumulus Vape (Code ISIN : FR0013419876/ Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape » annonce avoir confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité à la société de Bourse Aurel BGC. Ce contrat, conforme à la charte Amafi, a pris effet depuis le 24 mai 2021.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pour la mise en œuvre de ce contrat conclu avec Aurel BGC, 50 000 € en espèces ont été affectés au compte de liquidité.

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat :

o Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF.

o A l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier : si l'Emetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

Résiliation du contrat :

o Par l'Emetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité.

o Par l'Animateur, avec un préavis d'un mois.

o Par l'Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié

Prochain rendez-vous : 29 juillet 2021 après Bourse

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riche du marché avec plus de 7 000 références disponibles (avec des marques comme Fruizee ou Big Papa) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113% et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est de dépasser les 30 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Access depuis mai 2019 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 14

