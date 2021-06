Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kumulus Vape : l'introduction en Bourse sursouscrite Cercle Finance • 01/06/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - L'introduction en Bourse de Kumulus Vape sur Euronext Growth Paris a été sursouscrite près de trois fois, a déclaré mardi le spécialiste du vapotage. L'entreprise avait fixé le mois dernier un prix de 9,5 euros pour son projet d'entrée en Bourse, ce qui le valorise autour de 27 millions d'euros. L'offre - qui devait initialement porter sur trois millions d'euros - a rencontré un fort intérêt auprès des investisseurs institutionnels et individuels avec une demande globale de 8,9 millions d'euros. Résultat, Kumulus Vape a réussi à lever près de 5,5 millions d'euros après l'exercice de la clause d'extension. Créé en 2012, le spécialiste de la vente en ligne de produits et d'accessoires de vape cotait sur Euronext Access depuis 2019. Son entrée sur Euronext Growth va lui permettre d'accéder à de nouveaux actionnaires particuliers et institutionnels. Le titre se négocie actuellement à 10,8 euros, soit une hausse de plus de 13%.

Valeurs associées KUMULUS VAPE Euronext Paris 0.00% KUMULUS VAPE Euronext Paris +12.63%