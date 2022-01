Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kumulus Vape: distributeur officiel d'Innokin en France information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 18:26









(CercleFinance.com) - Kumulus Vape annonce la signature d'un accord de distribution avec Innokin, fabricant chinois de produits de vapotage.



Kumulus Vape devient ainsi distributeur officiel de la marque en France.

Innokin est une entreprise chinoise décrite comme ' pleinement engagée dans la lutte contre le tabagisme avec près de 50 millions d'utilisateurs et une présence dans plus de 60 pays à travers le monde '.



Cet accord va permettre à Kumulus Vape de bénéficier de nouvelles conditions tarifaires sur l'ensemble des gammes de produits développées par la marque.

La collaboration entre les deux entreprises a été initiée dès 2013.



En 2021, les ventes de produits Innokin ont représenté près de 10% du chiffre d'affaires de Kumulus Vape généré par la vente de matériel, rapporte Kumulus Vape.







