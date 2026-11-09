KUMULUS VAPE : Chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2026 : 13,2 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), acteur référent de la distribution de produits du vapotage en France, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre 2026.



Un marché en repli pèse sur le trimestre

Au troisième trimestre 2026, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13 180 238 €, en recul de 10,9 % par rapport aux 14,8 MEUR enregistrés un an plus tôt. Plusieurs facteurs continuent de comprimer le marché. À une consommation des ménages durablement atone s'ajoute une concurrence particulièrement vive sur les prix. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires cumulé s'établit ainsi à 38,8 MEUR au 30 septembre 2026, contre 42,6 MEUR un an plus tôt.

Socle du Groupe, l'activité BtoB atteint 11,4 MEUR sur le trimestre et représente 86,7 % du chiffre d'affaires consolidé, en retrait de 12,0 % sur un an. Au contact direct des boutiques indépendantes et des revendeurs, elle subit de plein fouet la baisse du panier moyen, signe de clients finaux qui arbitrent davantage leurs achats.

Le BtoC, porté par le site www.kumulusvape.fr , recule quant à lui de 21,9 % pour s'établir à 901 KEUR, soit 6,8 % de l'activité.

Le réseau de boutiques évolue, lui, à rebours de cette tendance. En progression de 28,8 %, à 857 KEUR, il pèse désormais 6,5 % du chiffre d'affaires consolidé, contre 4,5 % un an plus tôt, et confirme ainsi, trimestre après trimestre, la montée en puissance de l'enseigne Cigaverte.





Le Groupe reste mobilisé face aux incertitudes réglementaires



Si l'environnement réglementaire et fiscal demeure mouvant, le Groupe ne se contente pas d'en subir les effets. L'issue de ces incertitudes conditionnera durablement l'équilibre d'un marché essentiel à la sortie du tabac, et Kumulus Vape y apporte sa contribution aux côtés des membres de France Vapotage, sa fédération interprofessionnelle.





Kumulus Vape engage le 4e trimestre sur ses leviers de croissance

Pour aborder la fin de l'exercice, le Groupe s'appuie sur les leviers qui lui ont déjà permis d'améliorer sa rentabilité au premier semestre. Au premier rang d'entre eux figure Labster, son laboratoire d'embouteillage intégré à Corbas : sa montée en charge au service des marques propres en fait le principal relais de croissance du Groupe. Dans le même temps, la chaîne logistique continue d'être optimisée et le réseau Cigaverte de s'étendre.

« La France traverse une crise qui pèse directement sur la consommation des ménages, et notre marché n'y échappe pas. Plutôt que d'attendre une embellie, nous avons engagé ces derniers mois un travail de fond pour renforcer les capacités du Groupe et le préparer aux prochaines étapes de son développement. Nos organisations, nos outils et nos relais de croissance sont alignés sur une même ambition, et l'amélioration de notre rentabilité au premier semestre montre que ce travail porte déjà ses fruits. Quand la conjoncture se retournera, Kumulus Vape sera prêt à en tirer pleinement parti. », déclare Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires 2026

Mercredi 3 mars 2027 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Créée en 2012 et installée à Corbas, aux portes de Lyon, Kumulus Vape s'est imposée comme l'un des principaux acteurs français de la vape. Fidèle à une ambition constante, offrir aux fumeurs des alternatives crédibles, responsables et accessibles au tabac, le Groupe inscrit son développement dans une logique de réduction des risques. Ses quelque 70 collaborateurs servent une clientèle de professionnels comme de particuliers, en s'appuyant sur des plateformes de distribution spécialisées, sur le laboratoire Labster et sur le réseau de boutiques Cigaverte. Riche de plus de 10 000 références, son catalogue fait notamment une large place aux produits Geekvape (dont Kumulus Vape est master distributeur en France). Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (ALVAP, ISIN : FR0013419876), la société a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 MEUR.