Kumulus Vape : accord de distribution avec Geekvape

(CercleFinance.com) - Kumulus Vape, e-commerçant de cigarettes électroniques, annonce la signature d'un accord de distribution avec Geekvape, fabricant chinois de produits de vapotage innovants présent dans 70 pays à travers ses 30 millions de clients. L'accord fixe les conditions de distribution de l'ensemble des gammes développées par la marque mondiale auprès de la clientèle professionnelle et particuliers de Kumulus Vape. Au titre de l'exercice 2020, les ventes de produits Geekvape ont généré un chiffre d'affaires de plus de 1,8 ME pour Kumulus Vape. Une forte progression est attendue en 2021, fait savoir le communiqué de Kumulus Vape.

Valeurs associées KUMULUS VAPE Euronext Paris +6.11%