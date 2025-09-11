Kroger revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, car la demande de produits d'épicerie reste forte

(Ajoute des détails aux paragraphes 2, 6 à 10, et des informations générales aux paragraphes 4 et 5)

11 septembre - L'épicier américain Kroger KR.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles de base jeudi, misant sur la résistance de la demande pour ses produits à bas prix dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la pression exercée sur la demande des consommateurs par les droits de douane.

Les actions de la société, qui a également dépassé les estimations de ventes et de bénéfices comparables pour le deuxième trimestre, étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse.

Les détaillants tels que Kroger, Albertsons ACI.N et Walmart WMT.N ont été en mesure de contrer le ralentissement de l'industrie dans son ensemble, car les consommateurs, en particulier les ménages à faible revenu , achètent des articles de première nécessité moins chers en recherchant la valeur.

De nombreux consommateurs sont également de plus en plus à la recherche de bonnes affaires, selon les rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre et les commentaires des dirigeants de l'industrie au cours du mois dernier.

Kroger, qui est relativement moins exposé aux droits de douane américains, a déclaré en juin qu'il s'était concentré sur les promotions et le maintien de prix bas pour répondre à la demande croissante de valeur de la part des consommateurs.

L'entreprise a ensuite déclaré avoir réduit les prix de plus de 2 000 produits depuis le début de l'année.

"La croissance des ventes a été forte, grâce à la pharmacie, au commerce électronique et à Fresh, et nous sommes encouragés par l'amélioration des volumes dans l'épicerie", a déclaré le directeur financier David Kennerley.

La société s'attend à ce que les ventes comparables pour l'ensemble de l'année augmentent de 2,7 % à 3,4 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 2,25 % à 3,25 %.

Kroger a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels de 4,60 à 4,70 dollars, tout en conservant la limite supérieure à 4,80 dollars.

Les ventes trimestrielles à l'identique, sans carburant, ont augmenté de 3,4 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,84 %, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Kroger a gagné 1,04 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 99 cents.

Kroger est également au cœur d'une bataille juridique avec Albertsons ACI.N après que leur accord de 25 milliards de dollars a été bloqué par un juge américain en décembre.