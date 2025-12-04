Kroger revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles, les consommateurs soucieux des prix réduisant leurs dépenses

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise est inférieur aux prévisions

Les bénéfices dépassent les estimations grâce aux efforts de réduction des coûts

L'épicier a réduit les prix de 3 500 articles pour attirer les consommateurs

Kroger KR.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles jeudi en raison des signes d'une plus grande sélectivité des consommateurs dans leurs achats de produits alimentaires et de fruits et légumes frais, même s'il a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à des réductions de coûts.

L'opérateur de la chaîne de supermarchés est confronté à la pression exercée par les acheteurs à faible revenu qui se détournent des produits et les achètent moins cher en raison de la réduction des allocations de bons d'alimentation.

Les prestations SNAP, qui fournissent une aide alimentaire aux personnes dont le portefeuille est plus serré, ont été brièvement interrompues pour la première fois le 1er novembre pendant la fermeture du gouvernement fédéral , ce qui a eu pour effet de comprimer le budget des ménages.

Selon les analystes de Jefferies, environ 10 % de toutes les dépenses américaines liées aux bons d'alimentation sont effectuées chez Kroger, soit la deuxième part la plus importante après Walmart, et environ 6 % de son chiffre d'affaires total provient de ce type de transactions.

La concurrence s'est également intensifiée, avec des rivaux plus importants tels que Walmart WMT.N et Target TGT.N qui ont baissé leurs prix pour gagner des clients. Kroger a également réduit les prix de 3 500 articles, y compris les produits frais et la viande, afin de retenir les clients soucieux de leur budget.

Son directeur général par intérim, Ron Sargent, et son nouveau directeur financier, David Kennerley, ont fermé des usines et supprimé des emplois pour réduire les coûts, tout en réorganisant son plan de commerce électronique pour faire face à l'incertitude macroéconomique qui a suivi l'éviction du directeur général, Rodney McMullen, en mars.

Kroger a également réduit sa coûteuse poussée dans les centres d'exécution automatisés avec son partenaire britannique Ocado OCDO.L , déclarant qu'il fermerait trois des huit sites et prendrait une charge de 2,6 milliards de dollars alors qu'il passe à un réseau hybride et approfondit les liens avec des sociétés de livraison tierces telles que Instacart, DoorDash et Uber Eats.

Ses actions ont chuté d'environ 4 % dans les premiers échanges, car l'entreprise a également manqué les estimations de ventes trimestrielles.

Les ventes identiques de Kroger, hors carburant, ont augmenté de 2,6% au troisième trimestre, contre des attentes de 2,91%, selon les données de LSEG. Il a gagné 1,05 $ par action sur une base ajustée, dépassant les attentes de 1,03 $.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes identiques à celles de 2025, hors carburant, augmentent dans une fourchette de 2,8 % à 3 %, dont le point médian est inférieur aux attentes d'une hausse de 3,14 %. En septembre, il s'attendait à une croissance des ventes comprise entre 2,7 % et 3,4 %.