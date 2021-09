Kroger relève ses prévisions

(AOF) - Kroger a réalisé au deuxième trimestre 2021 un bénéfice net de 467 millions de dollars, ou 61 cents par action, contre 819 millions, ou 1,03 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 80 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 64 cents. Les ventes du grand distributeur sont ressorties à 31,68 milliards, contre 30,49 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 30,64 milliards.

Les ventes en ligne ont bondi de 114%. Hors essence et à périmètre comparable, les ventes reculent de 3,2%.

Par rapport à 2019, les ventes à périmètre comparable grimpent de 14%.

Le groupe a relevé ses prévisions annuelles. Il table sur un BPA ajusté compris entre 3,25 et 3,35 dollars, contre entre 2,95 et 3,1 dollars auparavant. Le marché escompte 3,09 dollar.

