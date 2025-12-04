Kroger manque ses prévisions de ventes pour le troisième trimestre, les consommateurs réduisant leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions et le contexte au paragraphe 2, les prévisions au paragraphe 6)

Kroger KR.N a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, les consommateurs sensibles aux prix et l'incertitude économique ayant pesé sur la demande de produits alimentaires et de fruits et légumes frais.

Ses actions ont chuté de 3% dans les échanges avant bourse, l'opérateur de la chaîne de supermarchés étant sous la pression des acheteurs à faible revenu qui réduisent leurs dépenses et font des achats à la baisse en raison des coupes dans les prestations de bons d'alimentation.

Les prestations du Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP, ont été brièvement suspendues pour la première fois le 1er novembre pendant la fermeture du gouvernement fédéral , ce qui a eu pour effet de comprimer les budgets des ménages.

Pendant ce temps, ses grands rivaux tels que Walmart WMT.N ont été en mesure de maintenir des prix bas et de promouvoir des marques de distributeur.

Les ventes trimestrielles à l'identique de Kroger, hors carburant, ont augmenté de 2,6 %, contre 2,91 % estimés par les analystes.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes identiques 2025 hors carburant augmentent de 2,8% à 3%, le point médian étant inférieur à ses prévisions de septembre d'une augmentation de 2,7% à 3,4%.