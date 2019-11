KROGER : les perspectives de 2020 supérieures aux attentes

(AOF) - Kroger est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars lors de sa réunion avec les investisseurs. L'entreprise de grande distribution a également réaffirmé ses prévisions pour l'exercice en cours. Concernant 2020, Kroger prévoit que la croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables (hors carburant) sera supérieure à 2,25 % et que le BPA ajusté se situera entre 2,30 et 2,40 dollars. Des perspectives supérieures aux attentes.

Le consensus FactSet prévoit en effet sur une croissance des ventes des magasins comparables de 2% et un BPA de 2,30 dollars.

"Le modèle de création de valeur de Kroger est solide et durable. Nous sommes heureux de constater que l'élan des ventes des magasins identiques se renforce et nous prévoyons que cette tendance se poursuivra en 2020 et au-delà", a déclaré Gary Millerchip, directeur financier de Kroger.