Kroger et Albertson concluent un accord de fusion d'un montant de 24,6 milliards de dollars

(AOF) - Les groupes américains de grande distribution, Kroger et Albertson ont conclu un accord de fusion d'un montant estimé à 24,6 milliards de dollars. Kroger acquerra toutes les actions en circulation d'Albertsons pour une contrepartie totale estimée à 34,10 dollars par action. Dans le cadre de la transaction, Albertsons versera un dividende en espèces spécial pouvant atteindre 4 milliards de dollars. La composante en espèces de la contrepartie de 34,10 dollars par action sera réduite du montant par action du dividende en espèces spécial, qui représenterait environ 6,85 dollars par action.

Avec un prix d'achat représentant une prime d'environ 32,8 %, Kroger et Albertsons prévoient de procéder à des cessions de magasins. Décrit dans l'accord de fusion, Albertsons est prêt à créer une filiale nommée SpinCo qui serait cédée aux actionnaires d'Albertsons immédiatement avant la clôture de la fusion.

Kroger et Albertsons ont convenu de travailler ensemble pour déterminer quels magasins feraient partie de SpinCo. SpinCo, qui compterait entre 100 et 375 magasins, deviendrait un nouveau concurrent agile.

La nouvelle entité a pour objectif de fournir des aliments frais et abordables à environ 85 millions de foyers.

