Kroger : création d'une centrale d'achat avec Walgreens

(CercleFinance.com) - Kroger et Walgreens annoncent la constitution d'une centrale d'achat sous le nom de Retail Procurement Alliance, destinée à gagner en efficacité dans les achats, à réduire les coûts et à regrouper leurs ressources pour soutenir l'innovation. 'Cette collaboration étend la collaboration stratégique annoncée l'année dernière pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires des deux entreprises', explique Gary Millerchip, le directeur financier (CFO) de Kroger. Les deux groupes de distribution ont en effet lancé en décembre 2018 le concept Kroger Express dans 13 magasins Walgreens dans le nord du Kentucky, pilote qui a ensuite été étendu en août dernier à 35 sites Walgreens à Knoxville, au Tennessee.

