Krispy Kreme bondit après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

26 février - ** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O en hausse de 22% à 3,65 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du 4ème trimestre grâce à la forte demande des consommateurs pour ses "beignets emblématiques et frais"

** Chiffre d'affaires net de 392,4 millions de dollars au 4ème trimestre contre 386,7 millions de dollars estimés - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté de 9 cents au 4ème trimestre, également supérieur à l'estimation de 3 cents

** Environ 12,8% du flottant de DNUT est vendu à découvert - données compilées par LSEG

** DNUT a également un score StarMine de 89, indiquant que l'action est plus susceptible d'augmenter de manière significative que 89% des autres actions au cours des 30 prochains jours - données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé de 59 % en 2025